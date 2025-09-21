為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    iPhone17上市舊機便宜賣? 假「賣貨便」誘騙女匯款逾10萬

    詐團傳送假賣貨便客服給被害人要求實名認證。（記者姚岳宏翻攝）

    2025/09/21 14:51

    〔記者姚岳宏／台北報導〕蘋果iPhone17剛上市，馬上就被利用作為詐騙理由，北部有吳姓民眾在網路看到有人因為買新的iPhone17，要把舊的16 Pro Max便宜賣，但對方要求要用賣貨便，還提供假網址，民眾點擊後，對方稱需要實名制，並以註冊需「帳戶驗證」為由，指示吳女將名下銀行資金，分別匯入指定帳戶，並聲稱驗證完畢後即會返還，最終吳女共匯款逾10萬餘元後，卻遲遲未見退款，始驚覺受騙。

    刑事警察局表示，隨著網路購物日益普及，網路交易已成為現代人生活的一部分，根據內政部警政署165打詐儀錶板統計，網路購物詐騙，占22.4%居首。「網路購物詐騙」持續為高發案件類型，歹徒常透過社群平台、拍賣網站或不明購物網站刊登低價商品誘使下單，之後再以加收運費、補差額或系統錯誤為由要求多次付款，甚至收款後立即失聯，讓民眾血本無歸。

    警方指出，北部一位吳姓女子上周於社群平台Threads上看到帳號「bkt6o1olfjjf9c」PO販賣蘋果手機，內容為「17剛上市老北鼻就給我買，太愛了，自己用的16promax，便宜賣，現在賣4500，還有9成新」，吳女隨即私訊對方IG暱稱「王妮妮」帳號「bkt6o1olfjjf9c」，詢問對方是否還有蘋果16手機。

    對方隨即提供賣貨便網址「https://7-11.eleven-dzb.top/ht/kefu」後，吳女便點擊該賣貨便聯絡客服，便跳出假的7-ELEVEN賣貨便LINE，對方稱吳女無實名制，假客服先要求她填寫基本資料，又說實名制註冊需「帳戶驗證」，指示吳女將名下銀行資金，分別匯入指定帳戶，並稱驗證完畢後即會返還，最終吳女匯款後，不但手機沒拿到，錢也消失不見。

    警方指出，「網路購物詐騙」手法常與偽造客服網頁或交易平台搭配，這些連結域名高度仿冒官方網站，一般人難以察覺異常。此外，詐騙集團會透過話術使被害人誤認帳戶或金流必須驗證，再以LINE語音或假客服指引，誘騙被害人分次轉帳；另正常之金融身分驗證多以簡訊OTP（one time password）方式，且僅會以1元授權驗證，若有要求匯出大筆金額進行所謂「帳戶驗證」、「開通金流」、「綁定帳號」及騙稱請提供OTP密碼等操作，均屬常見詐騙話術。

    假賣貨便客服。（記者姚岳宏翻攝）

    假賣貨便線上客服。（記者姚岳宏翻攝）

    警方提醒嚴防詐騙。（記者姚岳宏翻攝）

