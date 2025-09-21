台江警友會中秋獻愛 發放低收入戶禮金與柚子

台江警友會攜手南市議員蔡麗青服務處中秋送暖。（記者王姝琇攝）

2025/09/21 14:27

〔記者王姝琇／台南報導〕中秋節將至，台江警友會攜手南市議員蔡麗青服務處聯合獻愛，發放安南區低收入戶每戶中秋節禮金1200元及柚子禮盒，現場亦安排曼都髮廊義剪、太和堂按摩團隊服務民眾，讓弱勢家庭都感受到佳節溫馨的氣氛。

台江警友會理事長邱宏泰表示，台江警友會顧問團長期支持警察局各項活動，適逢中秋佳節，大家有志一同想為社會公益盡更多力量，故發起中秋節愛心公益活動，希望讓弱勢家庭都感受到佳節溫馨的氣氛，也歡迎更多人來加入台江警友會支持警察和公益活動。

蔡麗青表示，台江警友會結合企業力量，長期出錢出力，是我們警察同仁們堅強的後盾，不只挺警察，也挺公益，相當令人敬佩；此次大力支持安南區每個低收入戶家庭都發放1200元的紅包以及柚子禮盒，讓領取物資的民眾非常開心，也在中秋佳節感受到來自社會這份溫暖的力量，也希望透過他們的號召，能有更多善心人士來加入做公益的行列，照顧弱勢。

安南區區長魏文貴特別出席感謝台江警友會，及每個贊助單位。警察局第三分局分局長陳盈菖也到場表示，感謝台江警友會平常支持警察局各項活動，當警察同仁們最溫暖的後盾，此次更用心的回饋鄉里照顧弱勢，拋磚引玉呼籲更多的人一起站出來散發正能量。

台江警友會中秋獻愛，讓弱勢家庭都感受到佳節溫馨的氣氛。（記者王姝琇攝）

台江警友會發放安南區低收入戶中秋禮金、柚子禮盒。（記者王姝琇攝）

