澄清湖驚險車禍！祖孫三代「三貼」遭撞 祖母落湖不治

警消搶救車禍現場傷者。（圖由民眾提供）

2025/09/21 15:24

首次上稿 14:13

更新時間 15:24 （更新61歲婦人不治）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市鳥松區文前路今（21）日發生一起重大車禍，一輛小貨車失控衝入對向車道，衝撞騎機車「三貼」的祖孫三代，小貨車撞到澄清湖護欄後翻覆，61歲潘婦被撞進澄清湖內，救起送醫仍然不治，潘女與3歲姪女分別擦挫傷及骨折，小貨車郭姓駕駛擦挫傷，4人全部送醫救治。

仁武分局上午11時獲報，鳥松區文前路發生自小貨車轉彎擦撞對向騎士交通事故。經瞭解，28歲自小貨車駕駛郭男沿文前路（往仁武方向）行駛時，過彎不慎失控，擦撞對向機車36歲騎士潘女及同車61歲潘母及3歲姪女，小貨車撞上澄清湖護欄側翻，機車嚴重毀損，現場一片狼藉。

61歲潘姓婦人被撞後掉進澄清湖，119救護人員救起已呈OHCA狀態，送醫搶救仍告不治，36歲潘女全身擦挫傷，3歲女童有骨折跡象，母女意識清醒，郭男身上有擦挫傷，暫無生命危險。

仁武警方表示，雙方駕駛及乘客目前送醫救護，酒測值尚待檢驗。郭男向警方表示，原本要去運送蔬果，途中發生車禍，警方初步研判為自小貨車過彎失控駛入對向車道導致肇事，詳細肇事原因仍待進一步釐清。

小貨車碰撞後翻覆。（圖由民眾提供）

清潔隊人員清理現場。（圖由民眾提供）

