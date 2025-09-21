為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    新竹車禍瞬間畫面曝！ 少年仔聚餐完踏上黃泉路

    車禍發生前幾名少年正在居酒屋用餐。（圖擷取自翻攝畫面）

    2025/09/21 14:19

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕今天凌晨新竹市經國路發生重大死亡車禍，1台銀色豐田自小客車衝撞建築工地，造成4死1傷悲劇，疑似肇事駕駛的15歲謝姓少年，則於車禍後離開現場，稍早已被警方帶回偵訊，他初步否認是駕駛。而案發前幾名少年正在經國路一段某居酒屋用餐，距離現場才不到1公里，沒想到之後竟發生4死車禍。

    從監視器發現，當時居酒屋內有7名男女正在用餐，之後其中5人結束後，搭上銀色自小客車離開，而從監視器畫面可以看見，該自小客車於路口左轉時，突然加速大轉彎，最終失控高速撞進建築工地，其中詹姓少年噴出車外，其餘3人受困車內，謝姓少年竟直接叫白牌車離開現場。警消獲報趕抵後，緊急將4人送醫搶救，最終都不治身亡。

    初步瞭解，謝少疑為肇事駕駛，且還因涉及傷害罪遭協尋，不排除因心虛逃離現場，上午11點半被警方逮捕到案，初步供稱事發當下自己坐在副駕駛座，由郭男開車，不過其說詞還要再釐清，警方也不排除他為了卸責，才將責任推給死去的郭男，全案持續偵辦中。

    路口監視器拍下車禍瞬間，自小客車過彎加速失控衝進工地。（圖擷取自翻攝畫面）

