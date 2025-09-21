為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台74線路檢搖車窗全洩「K味」 21歲毒駕男落網

    警方在台74線五權西匝道口攔獲陳男毒駕。（截自社會事新聞影音）

    2025/09/21 13:51

    〔記者黃旭磊／台中報導〕台中警方在台74線（台中環線）執行取締酒駕勤務時，攔查一輛租賃自小客車，陳姓男駕駛（21歲）搖下車窗傳出濃烈愷他命氣味，警方在車內查獲愷他命、依托咪酯煙彈及毒咖啡包等毒品，陳男與副駕鄭男（21歲）神情慌張，經初步檢驗查扣毒品呈陽性反應，涉觸毒駕行為移送台中地檢署偵辦。

    台中第四警分局今表示，警網於20日晚間23時許，在台74線執行取締酒駕勤務時，員警要求陳嫌座車搖下車窗受檢，濃烈愷他命氣味立即從車內衝出，陳嫌與副駕鄭嫌見大批警力上前，緊張到說不出話，被拉出車外蹲坐於五權西匝道口。

    警方於車內起獲毒品愷他命8包（毛重48.95公克）、依托咪酯煙彈7顆（毛重42.63公克）及毒咖啡包12包（毛重32.04公克），黎明派出所副所長張文達說，初步檢驗，所查扣毒品呈陽性反應，全案詢後依毒品危害防制條例將移送台中地檢署偵辦，除告發毒駕行為，後續持續向上溯源追查毒品來源。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    陳、鄭兩人涉毒駕被要求下車受檢。（讀者提供）

