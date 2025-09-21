為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    離婚仍同住… 前夫竟偷前妻香奈兒包典當40萬被判刑3月

    法官審理後，依觸犯竊盜罪判處王男有期徒刑3月，得易科罰金，不法所得10萬元沒收。（記者吳昇儒攝）

    法官審理後，依觸犯竊盜罪判處王男有期徒刑3月，得易科罰金，不法所得10萬元沒收。（記者吳昇儒攝）

    2025/09/21 13:32

    〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名王姓男子去年與陳姓前妻離婚後，仍同住一處。王男因經濟拮据，今年3月竟偷走前妻7個香奈兒包典當40萬元。前妻發現後，報警處理，方知是被前夫偷走。基隆地院審理時，陳女表示前夫已經歸還30萬元，幫其求情。法官審理後，依觸犯竊盜罪判處王男有期徒刑3月，得易科罰金，不法所得10萬元沒收。

    檢警調查，王、陳二人原為夫妻，去年10月離婚後，仍同住一個屋簷下，但王男離婚後經濟拮据，竟打起前妻香奈兒包包的主意。今年3月間，拿走前妻7個香奈兒包包到台北市精品當鋪典當，得手40萬元。

    陳女同年4月19日凌晨整理包包時，發現短缺了7個香奈兒包包，報警處理，經調查後才知是被前夫拿走。

    檢察官偵訊時，王男承認自己趁著前妻不注意的時候，拿走7個包包，並分別拿到兩個當鋪典當。檢察官訊後，依涉犯竊盜罪嫌，將王男起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

    法院審理時，陳女則幫前夫向法官求情表示，其已歸還30萬元，僅於10萬元尚未賠償，請予以輕量刑。

    法官審理後，依觸犯竊盜罪嫌判處王男有期徒刑3月，得易科罰金9萬元，不法所得10萬元沒入。

