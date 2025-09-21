婦人山區遭毒蛇咬傷陷昏迷 苗栗警車開道搶救

苗縣婦人山區遭蛇吻，一度陷昏迷，苗栗警分局巡邏車開道緊急將婦人送醫救治。（圖由警方提供）

2025/09/21 13:22

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗銅鑼鄉1名46歲蕭姓婦人，近日在銅鑼山區1間寺廟周邊遭龜殼花毒蛇咬傷，情況危急，由友人自行送醫途中見巡邏員警緊急求助，焦急的向巡邏員警說：「我朋友遭毒蛇咬傷，可以幫忙送醫嗎？」，執勤員警開啟警車警示燈及蜂鳴器開道，讓原本9公里近10分鐘的車程縮短至約5分鐘，迅速開道抵達醫院治療，至醫院時蕭婦一度陷入昏迷，經醫治後，已順利出院。

苗栗警分局銅鑼分駐所警員張荃、王繪淨，日前擔服巡邏勤務途經台72線客屬大橋路段突遇62歲羅姓婦人駕駛將車輛開至巡邏車前求助說「我朋友遭毒蛇咬傷，可以幫忙送醫嗎？」，員警見遭蛇咬的婦人左手腫脹，意識不清，在情況危急下立即以巡邏車鳴笛開道，原本要10分鐘才能開抵醫院，僅5分鐘就將婦人送抵苗栗市大千醫院，婦人至院時已意識不清，無法下車，經治療後已順利出院無大礙。

苗栗警分局今（21）日表示，為民服務是警察職責所在，雖然警車開道存在一定的風險性，但遇上急迫事故時，警方仍會伸出援手全力協助，但在此仍呼籲民眾，如有緊急就醫情形，建議優先撥打119通知救護人員前往協助，有專業救護人員與救護器材，才能在第一時間獲得最佳的醫療協助。

