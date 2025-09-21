為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    驚險！狗衝出車道 14歲學生閃避不及慘摔車

    花蓮縣吉安鄉南濱路一段日前發生一起犬隻闖車道害微型電動車摔車造成學生受傷的意外。（警方提供）

    花蓮縣吉安鄉南濱路一段日前發生一起犬隻闖車道害微型電動車摔車造成學生受傷的意外。（警方提供）

    2025/09/21 12:53

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣吉安鄉南濱路一段日前發生一起犬隻闖車道害微型電動車摔車造成學生受傷的意外，吉安警分局今指出，將持續追查犬隻飼主，如有飼養犬隻，應妥善加以照顧與看管，外出時務必繫上牽繩，避免寵物突然衝出釀成事故，確保寵物與用路人的安全。

    14歲林姓學生日前放學後騎乘電動二輪車行經南濱路一段北上機慢車道行駛，路中央分隔島上有兩隻黑狗，其中一隻黑狗先穿越車陣跑到路旁，另一輛機車驚險閃過，第二隻黑狗隨後也突然竄出，林生閃避不及直接撞上摔車，所幸傷勢不重，路過的汽車行車記錄器拍下驚險過程，認為飼主把犬隻放養非常不適當，把畫面貼上網路希望能幫助少年找到肇事犬隻。

    吉安警分局指出，當時林姓少年騎乘微型電動二輪車沿南濱路北上行駛時，一隻犬隻突然竄出橫越車道，導致林男與犬隻發生交通事故，造成林男左手無名指因此受傷。經實施酒測，林男酒測值為0，後續已由家屬陪同自行就醫，並無大礙。目前警方已調閱行車紀錄器影像及周遭路口監視器影像，持續釐清犬隻來源及飼主身分。已調閱路過車輛的行車紀錄器影像，持續追查犬隻飼主。

    花蓮縣吉安鄉南濱路一段日前發生一起犬隻闖車道害微型電動車摔車造成學生受傷的意外。（民眾提供）

    花蓮縣吉安鄉南濱路一段日前發生一起犬隻闖車道害微型電動車摔車造成學生受傷的意外。（民眾提供）

    花蓮縣吉安鄉南濱路一段日前發生一起犬隻闖車道害微型電動車摔車造成學生受傷的意外。（警方提供）

    花蓮縣吉安鄉南濱路一段日前發生一起犬隻闖車道害微型電動車摔車造成學生受傷的意外。（警方提供）

