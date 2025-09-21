不要在IG上亂認識老婆 他落入愛情陷阱險被騙57萬

警方到場勸說。（記者王冠仁翻攝）

2025/09/21 12:45

〔記者王冠仁／台北報導〕晋姓男子透過社群軟體「Instagram」認識1名女網友，對方每天對他噓寒問暖，還喊他「老公」、「寶貝」，讓他誤以為墜入網路戀情。不過，女網友隨後就向他聲稱有投資虛擬貨幣的黃金機會，保證獲利翻倍，他信以為真，跑去銀行要提領57萬元，幸虧警方與行員聯手攔阻，避免他落入愛情詐騙陷阱。

警方調查，晋姓男子先前在IG上隨意瀏覽，某次忽然發現有名女網友傳訊息給他，他透過訊息與對方交談，沒想到女網友每天甜言蜜語、互動熱絡，不久後還喊他「老公」、「寶貝」，讓他以為自己遇上網路戀情。

不久後，女網友告訴他，現在是投資虛擬貨幣的好時機，還聲稱有特殊管道，可以低價買進虛擬貨幣再高價賣出。他信以為真，連忙追問該如何操作，女網友這時騙說，因為是內線交易，不能留下金流紀錄，要他去提領存款，會再派理財專員向他收取儲值後就可以進行投資。

晋信以為真，不久後跑到中國信託銀行城中分行要提領57萬元，行員詢問他取款用途，他卻交代不清，行員於是通報警方。

轄區員警趕到現場，進一步追問，這才發現晋落入典型的詐騙集團假交友詐騙陷阱，員警於是進行反詐騙宣導，還找過往相關詐騙新聞案例給他看，最終他才發現自己被騙，放棄取款。

中正一分局呼籲，詐騙集團常利用社群媒體或交友平台包裝為愛情交往，進而誘導投資或以急需用錢為由詐取財物。提醒民眾網路交友務必謹慎，涉及金錢往來時更應提高警覺，多方查證，並可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，共同守護財產安全。

