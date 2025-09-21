為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    排氣機故障跳機 高雄中鋼煉焦爐火警濃煙瀰漫

    中鋼火警冒出煙霧。（民眾提供）

    中鋼火警冒出煙霧。（民眾提供）

    2025/09/21 12:21

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕中鋼煉焦工廠煉焦爐今（21）日上午發生排氣機施工時故障跳機，大量煙霧瀰漫，高市消防局動員大批人車馳援，火勢已獲控制，目前無人員傷亡。高市環保局預估空氣品質受影響區域為小港區、大寮區及林園區，提醒民眾盡量待在室內，緊閉門窗、減少外出，如需外出請戴好口罩。

    高雄市小港區中鋼廠區發生火警，消防局出動11車27人前往搶救，11時23分火勢控制，無人受傷受困。

    市長陳其邁在臉書示警，中鋼煉焦工廠煉焦爐因排氣機施工時故障跳機，採自然排氣方式排燒。無人員傷亡。

    目前風向為偏西風，導引污染物往東影響，目前消防隊已派員到現場控制火勢，且大氣擴散條件尚可，周邊居民如感異味請留意並適時關閉門窗。

    中鋼表示，煉焦工廠其中1部排氣機今上午9時41分因故異常跳機，部分焦爐氣無法由該部排氣機抽吸，採自然排氣方式排燒處置，並緊急調派廠內消防車前往控制，於上午10時20分控制排燒火勢，現場無人員受傷，至於設備受損狀況及該部排氣機故障原因尚查明中。

    中鋼進行排煙作業。（民眾提供）

    中鋼進行排煙作業。（民眾提供）

    中鋼火警，高市環保局示警影響範圍。（高市環保局提供）

    中鋼火警，高市環保局示警影響範圍。（高市環保局提供）

