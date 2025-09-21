利用GPS術監控穿戴者 電子腳環低電量、失聯會及時通報

「科技設備監控」常見的就是電子腳環（腳鐐）。（資料照）

2025/09/21 12:47

〔記者吳昇儒／台北報導〕為了有效控管交保中的被告，在刑事訴訟法新版防逃機制下，法官或檢察官得命被告接受適當的「科技設備監控」，常見的就是電子腳環（腳鐐）。該設備可透過GPS系統，定位穿戴者的位置，釐清被告是否仍在限制範圍內，若出現訊號失聯、低電量就會傳出訊息回傳給監控中心，監控人員就會聯繫穿戴者，釐清狀況，可有效監控穿戴者行蹤。

電子腳環（腳鐐）是由一個黑色方形盒子外頭綁著橡膠環組成，裡面具備發射器等電子元件，後端則設有監控系統，只要出現信號異常，就會聯繫各地檢署值班人員處理，聯繫當事人要求回報當下狀況。簡言之，電子腳環是用來監控被告的科技設備。

請繼續往下閱讀...

早年電子腳環是採用無線射頻辨識技術（RFID），現在則是利用更精準的GPS衛星定位系統，可記錄穿戴者全時段的行蹤軌跡，並能進行分析。

司法院與法務部也共同建置新一代的科技設備監控系統，除電子腳環外，還有電子手環、監控手機及電子圍籬等高科技裝置、設備，裝備最先進的GPS（全球定位系統）及GIS（地理資訊系統）具備高度適用性，能夠因應不同狀況，進行層級化監控，符合強制處分比例原則要求，兼顧人權保障及防逃需求。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法