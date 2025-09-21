為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    利用GPS術監控穿戴者 電子腳環低電量、失聯會及時通報

    「科技設備監控」常見的就是電子腳環（腳鐐）。（資料照）

    「科技設備監控」常見的就是電子腳環（腳鐐）。（資料照）

    2025/09/21 12:47

    〔記者吳昇儒／台北報導〕為了有效控管交保中的被告，在刑事訴訟法新版防逃機制下，法官或檢察官得命被告接受適當的「科技設備監控」，常見的就是電子腳環（腳鐐）。該設備可透過GPS系統，定位穿戴者的位置，釐清被告是否仍在限制範圍內，若出現訊號失聯、低電量就會傳出訊息回傳給監控中心，監控人員就會聯繫穿戴者，釐清狀況，可有效監控穿戴者行蹤。

    電子腳環（腳鐐）是由一個黑色方形盒子外頭綁著橡膠環組成，裡面具備發射器等電子元件，後端則設有監控系統，只要出現信號異常，就會聯繫各地檢署值班人員處理，聯繫當事人要求回報當下狀況。簡言之，電子腳環是用來監控被告的科技設備。

    早年電子腳環是採用無線射頻辨識技術（RFID），現在則是利用更精準的GPS衛星定位系統，可記錄穿戴者全時段的行蹤軌跡，並能進行分析。

    司法院與法務部也共同建置新一代的科技設備監控系統，除電子腳環外，還有電子手環、監控手機及電子圍籬等高科技裝置、設備，裝備最先進的GPS（全球定位系統）及GIS（地理資訊系統）具備高度適用性，能夠因應不同狀況，進行層級化監控，符合強制處分比例原則要求，兼顧人權保障及防逃需求。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播