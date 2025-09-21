為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    熱搜
    首頁　>　社會

    8歲女童北捷走失驚魂記 捷警完成父女團聚任務

    員警護送女童搭捷運。（記者王冠仁翻攝）

    員警護送女童搭捷運。（記者王冠仁翻攝）

    2025/09/21 11:44

    〔記者王冠仁／台北報導〕一名8歲女童被熱心民眾發現，獨自在台北捷運的車廂內徘徊，民眾好心將她帶往詢問處，這才發現她被人潮沖散，與家人走失。捷運警察隊獲報後趕往現場，幸虧女童記得父親的手機號碼，員警居中聯繫並護送女童搭車到住家附近的捷運站，讓這場走失驚魂記畫下句點。

    北市警捷運警察隊今天發布新聞，表揚處理此案得宜的第三分隊警員陳志仁、胡仁育。同時也呼籲，民眾與孩童一同搭乘捷運，於上下班人潮尖峰時刻時，務必隨時留意孩童動向，避免因搶快上下車而走散或發生危險；如孩童不慎走散，可就近向捷運公司站務人員求助，或撥打110報案電話求助。

    警方表示，日前一名8歲女童獨自一人在捷運車廂內徘徊，有熱心民眾在列車抵達善導寺站時發現她，將她帶往詢問處並通報捷警隊到場。

    員警仔細向女童詢問，原來當時女童跟父親等友人一起到行天宮，結束後眾人要搭捷運返回位於板橋的住家，但他們在忠孝新生站轉車時，不慎遭下班人潮沖散，女童胡里胡塗搭上板南線列車，在列車抵達善導寺站時被人發現。女童告訴警方，她要從忠孝新生站搭回板橋，但不熟悉路線，不知如何返家。

    警方說，幸虧女童記得父親的手機號碼，員警立刻撥打電話，成功與其父親取得聯繫。為確保女童安全，員警一路牽著女童的手，陪同其搭乘捷運返回江子翠站，完成父女團聚任務。

