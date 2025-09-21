為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    又是「假交友、真詐財」老梗 6旬婦網戀香港男險被騙100萬

    台中江姓婦人（中）網路交友，碰到「假交友、真詐財」，前往銀行要解除100萬定存，所幸員警和行員聯手阻詐。（記者陳建志翻攝）

    台中江姓婦人（中）網路交友，碰到「假交友、真詐財」，前往銀行要解除100萬定存，所幸員警和行員聯手阻詐。（記者陳建志翻攝）

    2025/09/21 11:22

    〔記者陳建志／台中報導〕台中一名60歲江姓婦人，日前在臉書上認識一名自稱來自香港的單親男子，對方聲稱其母為台灣人，全家即將從香港移民來台定居，頻頻對江婦噓寒問暖展開追求，並稱以結婚為前提交往，江女以為碰到真愛，近日前往銀行想解除100萬定存買結婚金飾，所幸行員發覺恐遇詐騙報警，員警到場一聽就是「假交友、真詐財」，幸運保住江女辛苦積蓄。

    台中市警第二分局立人派出所警員劉宇軒、蕭驛騰，本月18日接獲轄區合作金庫銀行的行員報案，表示有一名婦人想解除100萬元的定期存款，因神情緊張，且對於款項用途說詞反覆，警覺婦人可能遇到詐騙，希望員警到場協助。

    員警到場後詢問年近60歲江女，江女才說，日前在臉書上認識一名自稱來自香港的單親男子，對方聲稱其母為台灣人，男子對他展開溫情攻勢，因雙方年紀差距近一輪，原本對姐弟戀有所保留，但在對方持續營造未來幸福藍圖的攻勢下，逐漸卸下心防。

    江女表示，該名男子以結婚為前提，不斷要求她購買金飾等婚禮相關用品，即使告知手頭拮据，對方仍持續以溫情攻勢施加壓力，最後才會答應到銀行解除100萬的定存，員警經詳細詢問並檢視江婦手機對話訊息紀錄，確認江婦是中了常見的「假交友、真詐財」的詐騙圈套。

    員警以實際案例戳破江婦戀愛中的粉紅泡泡，江婦才說自己後來也覺得對方說詞有點奇怪，一度動念是否該報警，但又被對方的甜言蜜語打消疑慮，幸好遇上機警行員及員警耐心說明，才順利保住辛苦存下的積蓄。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播