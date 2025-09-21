又是「假交友、真詐財」老梗 6旬婦網戀香港男險被騙100萬

台中江姓婦人（中）網路交友，碰到「假交友、真詐財」，前往銀行要解除100萬定存，所幸員警和行員聯手阻詐。（記者陳建志翻攝）

2025/09/21 11:22

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名60歲江姓婦人，日前在臉書上認識一名自稱來自香港的單親男子，對方聲稱其母為台灣人，全家即將從香港移民來台定居，頻頻對江婦噓寒問暖展開追求，並稱以結婚為前提交往，江女以為碰到真愛，近日前往銀行想解除100萬定存買結婚金飾，所幸行員發覺恐遇詐騙報警，員警到場一聽就是「假交友、真詐財」，幸運保住江女辛苦積蓄。

台中市警第二分局立人派出所警員劉宇軒、蕭驛騰，本月18日接獲轄區合作金庫銀行的行員報案，表示有一名婦人想解除100萬元的定期存款，因神情緊張，且對於款項用途說詞反覆，警覺婦人可能遇到詐騙，希望員警到場協助。

員警到場後詢問年近60歲江女，江女才說，日前在臉書上認識一名自稱來自香港的單親男子，對方聲稱其母為台灣人，男子對他展開溫情攻勢，因雙方年紀差距近一輪，原本對姐弟戀有所保留，但在對方持續營造未來幸福藍圖的攻勢下，逐漸卸下心防。

江女表示，該名男子以結婚為前提，不斷要求她購買金飾等婚禮相關用品，即使告知手頭拮据，對方仍持續以溫情攻勢施加壓力，最後才會答應到銀行解除100萬的定存，員警經詳細詢問並檢視江婦手機對話訊息紀錄，確認江婦是中了常見的「假交友、真詐財」的詐騙圈套。

員警以實際案例戳破江婦戀愛中的粉紅泡泡，江婦才說自己後來也覺得對方說詞有點奇怪，一度動念是否該報警，但又被對方的甜言蜜語打消疑慮，幸好遇上機警行員及員警耐心說明，才順利保住辛苦存下的積蓄。

