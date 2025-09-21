為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    防範扒手在士林夜市對外籍旅客下手 士林警強力宣導

    警方前往劍潭站宣導。（記者王冠仁翻攝）

    警方前往劍潭站宣導。（記者王冠仁翻攝）

    2025/09/21 11:20

    〔記者王冠仁／台北報導〕日本台灣交流協會日前發文聲稱「台灣扒手橫行」，引起各界譁然。北市警士林分局有鑑於轄內的士林夜市是知名景點，也有許多外籍旅客前來，為了防範扒手對外籍旅客下手，士林分局今天宣布，近期在每個週五、週六尖峰時段，派員用多國語言宣導，讓夜市安全再升級。

    日台交流協會上月發布「安全/緊急訊息」，表示台灣扒手越來越猖獗，請有計畫前往台灣的日本民眾要多加小心保管貴重物品，尤其是人流多的地方，目前已在各個夜市、新北九份、台北大安區著名美食街永康街和北捷中山站確認發生過這類事件。

    士林分局指出，自即日起，每逢週五、週六尖峰時段，派員至劍潭捷運站進行多國語言（國、台、英、日、韓）防竊錄音及現場宣導，提醒民眾「包包拉好、揹在胸前」。

    警方也與台北市政府觀光傳播局合作，將士林分局員警親自繪製、夜市商圈聯合會及市場自治會協力印製的「安心伴手禮-防扒明信片」長期置放於捷運站旅遊服務中心，提供遊客索取，讓遊客第一時間就能掌握防竊資訊。

    警方前往劍潭站宣導。（記者王冠仁翻攝）

    警方前往劍潭站宣導。（記者王冠仁翻攝）

    士林分局長蕭惠珠（左）展示「防扒明信片」。（記者王冠仁翻攝）

    士林分局長蕭惠珠（左）展示「防扒明信片」。（記者王冠仁翻攝）

