為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    存款不夠不給辦金融卡？虎尾農會還原「怕民眾被詐騙」

    民眾投訴虎尾農會以存款不夠為由拒絕家人辦金融卡。農會指出，當時長年臨櫃領補助金3人突要辦卡，櫃員基於保護關懷，希望對方暫緩辦理。（記者李文德攝）

    民眾投訴虎尾農會以存款不夠為由拒絕家人辦金融卡。農會指出，當時長年臨櫃領補助金3人突要辦卡，櫃員基於保護關懷，希望對方暫緩辦理。（記者李文德攝）

    2025/09/21 11:27

    〔記者李文德／雲林報導〕本報接獲民眾投訴，指日前家人要到雲林虎尾鎮農會申請金融卡，遭櫃員以存款過低等理由拒絕，且語氣不佳，讓家人受到歧視，更質疑是否違反金融普惠原則。對此，農會總幹事蔡武吉還原，當時有3名長年臨櫃領取補助金民眾突來辦金融卡，櫃員擔心恐有被詐騙疑慮，因此暫緩辦理。

    民眾指出，家人帳戶每個月都有固定補助款入帳，9月15日攜帶相關身分證件及印章到虎尾鎮農會要申請金融卡，不過當時農會櫃台人員語氣不佳，直接評論「存摺內又沒多少錢能領」、「補助款一進帳就領光」、「沒必要辦卡，每月來櫃檯領一次就好」等理由拒絕核發。

    投訴民眾認為，依照金管會、農金局指導原則，金融機構應提供基本金融服務，不得因存款低或領款頻繁就拒核發基本交易工具，疑似違反金融普惠原則，拒發也恐造成金融歧視，要農會出面說明。

    蔡武吉還原，當天有長年臨櫃領補助金的爸爸、媽媽、女兒3人要申請金融卡，不過當時臨櫃人員認為3人將近6、7年來都是到櫃台領錢，突然要辦金融卡擔憂可能被詐騙、成為人頭帳戶等疑慮，因此櫃員基於保護關懷心態，才以「帳款基數不夠、可不可以暫緩辦」等理由勸說，隔天有名年輕男子自稱家屬，前來詢問「為何不給家人辦金融卡」，經解說後男子才離開。

    蔡武吉強調，櫃員在婉拒3人辦理金融卡的表達語氣並沒有拿捏得當，讓民眾感受不佳，會請人員改善，至於金融卡申請並無拒絕辦理，希望民眾可以先思考再來辦理。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播