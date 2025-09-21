存款不夠不給辦金融卡？虎尾農會還原「怕民眾被詐騙」

民眾投訴虎尾農會以存款不夠為由拒絕家人辦金融卡。農會指出，當時長年臨櫃領補助金3人突要辦卡，櫃員基於保護關懷，希望對方暫緩辦理。（記者李文德攝）

2025/09/21 11:27

〔記者李文德／雲林報導〕本報接獲民眾投訴，指日前家人要到雲林虎尾鎮農會申請金融卡，遭櫃員以存款過低等理由拒絕，且語氣不佳，讓家人受到歧視，更質疑是否違反金融普惠原則。對此，農會總幹事蔡武吉還原，當時有3名長年臨櫃領取補助金民眾突來辦金融卡，櫃員擔心恐有被詐騙疑慮，因此暫緩辦理。

民眾指出，家人帳戶每個月都有固定補助款入帳，9月15日攜帶相關身分證件及印章到虎尾鎮農會要申請金融卡，不過當時農會櫃台人員語氣不佳，直接評論「存摺內又沒多少錢能領」、「補助款一進帳就領光」、「沒必要辦卡，每月來櫃檯領一次就好」等理由拒絕核發。

請繼續往下閱讀...

投訴民眾認為，依照金管會、農金局指導原則，金融機構應提供基本金融服務，不得因存款低或領款頻繁就拒核發基本交易工具，疑似違反金融普惠原則，拒發也恐造成金融歧視，要農會出面說明。

蔡武吉還原，當天有長年臨櫃領補助金的爸爸、媽媽、女兒3人要申請金融卡，不過當時臨櫃人員認為3人將近6、7年來都是到櫃台領錢，突然要辦金融卡擔憂可能被詐騙、成為人頭帳戶等疑慮，因此櫃員基於保護關懷心態，才以「帳款基數不夠、可不可以暫緩辦」等理由勸說，隔天有名年輕男子自稱家屬，前來詢問「為何不給家人辦金融卡」，經解說後男子才離開。

蔡武吉強調，櫃員在婉拒3人辦理金融卡的表達語氣並沒有拿捏得當，讓民眾感受不佳，會請人員改善，至於金融卡申請並無拒絕辦理，希望民眾可以先思考再來辦理。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法