    首頁　>　社會

    竹市經國路3死車禍 落跑駕駛疑為15歲無照通緝少年

    竹市經國路3死車禍，駕駛疑為15歲無照通緝少年。（民眾提供）

    竹市經國路3死車禍，駕駛疑為15歲無照通緝少年。（民眾提供）

    2025/09/21 11:03

    〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市經國路二段今天凌晨3時許發生重大車禍，一輛載滿5人的銀色轎車不明原因高速撞進一處原本是護膚養生館的改建工地，導致車上乘客3死1重傷，其中疑似駕駛的15歲謝姓少年失蹤，警方初步懷疑他因為無照駕駛肇事且又傷害遭通緝，才會畏罪逃離現場。

    據瞭解，肇事的銀色轎車於凌晨2時52分由經國路一段一家居酒屋滿載4名乘客，只開了約850公尺，就撞上養生館工地，駕駛人15歲謝姓少年目前中輟，也因傷害罪遭通緝當中。

    警方指出，該輛轎車於凌晨2時58分沿經國路一段北往南方向直行第二車道，行經至東大路口後，疑因車速過快衝進工地，肇事轎車車頭及車身毀損，肇事後謝男逃離現場，遺留4人，其中歲18歲郭姓男子、18歲詹姓男子、17歲金姓男子傷重不治死亡，另名16歲宗姓男子則意識昏迷，目前仍在急救當中。

    初步瞭解，受傷與死亡的乘客疑因沒有繫上安全帶，才會造成如此嚴重的死傷結果，而肇事的謝姓少年駕駛案發後，還搭白牌車逃離現場，目前警方正全力追查其下落當中。

    相關新聞：曾傳女警兼差養生館！滿載5人車衝進工地3死1重傷 駕駛失聯

