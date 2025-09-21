為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    二手名牌店10萬元衣物遭刮損 男被逮辯稱拿著鑰匙刮到

    45歲陳姓男子，上月31日到北市忠孝東路1間二手名牌店消費時，疑似持美工刀一連刮了5件外套及3雙運動鞋。（記者鄭景議翻攝）

    2025/09/21 10:54

    〔記者鄭景議／台北報導〕45歲陳姓男子，上月31日到北市忠孝東路4段上1間二手名牌店消費時，疑似持美工刀一連刮了5件外套及3雙運動鞋，店家本月10日發現後，憤而報警，警方通知陳男到案說明，陳男到案後辯稱應該是拿著鑰匙翻閱衣服刮到，警方訊後仍依刑法毀損罪將他法辦。

    警方調查，陳男有竊盜前科，是該店會員，曾於8月31日進入店內翻閱商品，逗留不到10分鐘，不斷翻閱商品沒有消費，事後店家盤點發現多件衣服遭刮損，翻閱監視器才發現陳男疑似有持刀刮傷衣物的行為。

    店家清查，共有5件外套及3雙運動鞋破損無法再行販售，損失新台幣10萬餘元。

    陳男到案後，向警方供稱應該是拿著鑰匙翻閱衣服刮到，但警方檢視監視器後，對他說詞保持存疑，不排除因消費糾紛報復店家的可能，訊後依刑法毀損罪函送台北地檢署持續偵辦。

    45歲陳姓男子，上月31日到北市忠孝東路1間二手名牌店消費時，疑似持美工刀一連刮了5件外套及3雙運動鞋。（記者鄭景議翻攝）

