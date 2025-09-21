照顧身心俱疲！女子失控毆父致死 判刑4年9月

新北地院審理後，認定陳女觸犯對直系血親尊親屬傷害致死罪，判處有期徒刑4年9月。（記者吳昇儒攝）

2025/09/21 10:47

〔記者吳昇儒／新北報導〕長照悲歌！新北市一名陳姓女子長期照顧罹患癌症的高齡父親，前年1月間，因餵食等問題，引爆陳女累積的不滿情緒，竟徒手或持椅腳毆父。導致陳父四肢、軀幹及頭頸等部位大面積皮下出血，最終出現橫紋肌溶解症等症狀不治身亡。新北地院審理後，認定陳女觸犯對直系血親尊親屬傷害致死罪，判處有期徒刑4年9月。

檢警調查，行兇的陳女因父母於2001年離異，年幼時均由祖母照顧生活起居，但仍與父親同住。

請繼續往下閱讀...

陳父因罹有失智症且年事已高，2021年間又被診斷出罹有肺腺癌，病情逐漸惡化，無法自理生活，長期都是陳女獨力扶養。陳女除了要照顧父親外，還得獨自承擔家中所有開銷及父親的醫療費用，身心俱疲。

前年1月中旬，陳父因不願配合女兒的照顧，導致陳女情緒失控，出現毆打父親的情形；碰巧家中椅子損毀，陳女竟拿椅腳橫條不時毆打父親，導致其四肢多處挫瘀傷、顏面部多處瘀傷及頭皮下出血、腹部多處瘀傷、左臀外側及腹股溝偏外側瘀傷等傷害。

因傷勢累積過多，造成陳父雙上肢大面積皮下組織出血及肌肉擠壓性損傷，進而產生低血容及橫紋肌溶解症。前年1月18日凌晨，陳女發現父親狀況不對勁，報案通知就護人員將他送醫急救，最終不治身亡。

檢警訊問時，陳女一度否認犯行，但事後改口承認因情緒不佳，確實有徒手或持椅腳橫條毆打父親。檢察官偵訊後，認定陳女涉犯傷害直系血親尊親屬致死罪，依法將她起訴。

法院審理時，陳女坦承犯行，表示自己沒有兄弟姊妹或其他人可分擔壓力，毆打父親，只是希望他能夠配合照顧； COVID–19疫情爆發前，自己在八大行業上班，每個月至少有6、7萬元的收入，但疫情爆發後，每月僅剩1.8萬元，加上不定期接八大工作，每小時1千元，收入非常低且不穩定。

死者家屬也向法官表示，陳女長期獨自照顧父親，且收入不穩定，希望法官能從輕量刑，給予陳女機會。

法官認為，陳女多次傷害父親，導致其身亡，但考量其長期照顧及其犯罪其情節，於客觀上足以引起一般同情，情輕法重，故應依法予以減刑。考量其犯罪動機等情狀，依犯對直系血親尊親屬傷害致死罪，判處陳女4年9月徒刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法