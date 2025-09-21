又見台版「地面師」！詐團騙房產投資得手至少2200萬元

廖姓民眾（左2）被詐騙集團慫恿以房產抵押投資，周姓貸款掮客（左1）避免被阻詐還陪同到郵局臨櫃領錢。（記者陳建志翻攝）

〔記者陳建志／台中報導〕刑事警察局中部打擊犯罪中心分析「165反詐騙資料庫」，發現多名被害人遭假投資詐騙，還與地政士合作慫恿抵押房產投資，台南、苗栗、台中至少有3位民眾遭騙2200萬，其中廖姓男子不但抵押房產貸款1千萬，周姓掮客（33歲）還陪同到郵局領款，收取高達200萬的服務費，警方今年發動3波查緝，共逮捕周男等25人，依詐欺、洗錢移送法辦，其中周男一審並已被判刑4年10月。

刑事局中打獲報，有詐騙集團以假投資群組飆股吸引民眾加入，還要先回答月收入、名下房產、汽機車等個人資料，詐團掌握民眾資產狀況後，鎖定有房產的民眾，結合不法地政士、金主，慫恿拿房子進行抵押投資。

其中一名廖姓民眾，詐團在得知他在台中西屯有房產後，鼓吹他抵押房產投資，結合集團的地政士、金主，讓廖男貸款1千萬，誇張的是3名掮客就拿走高達280萬的服務費，其中周姓掮客（33歲）為避免中途遭行員阻詐，還大膽陪同到郵局臨櫃領走200萬。另外，台南吳姓女子也以同手法被騙500萬，苗栗王姓民眾也被騙700萬，至少有3位民眾共被騙2200萬元。

刑事局偵6大隊第4隊隊長劉永畯表示，案經專案小組調查後，報請苗栗地檢署指揮偵辦，在掌握相關涉案事證後，今年1月、4月及8月前後發動3波查緝行動，陸續將收水車手、周姓（33歲）貸款掮客、王姓金主及陳姓、莊姓、何姓地政士等25人查緝到案。

現場並查扣現金、手機、銀行存摺等贓證物，全案警詢後依刑法詐欺、洗錢防制法、詐欺犯罪危害防制條例等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦，其中周男落網後遭羈押，一審並被判刑4年10月。

刑事局中打破獲詐騙集團，逮捕周姓掮客等25人，並起出現金、手機、銀行存摺等贓證物。（記者陳建志翻攝）

刑事局中打破獲詐騙集團，查出該集團為掌握民眾資產狀況，要求先回答月收入、房產等資料再進行詐騙。（記者陳建志翻攝）

