請移工朋友幫忙照顧住院母親 她包2萬紅包酬謝遭罰10萬元

拜託移工友人在醫院照顧母親，仍違反就業服務法規定。（資料照）

2025/09/21 10:15

〔記者侯承旭／高雄報導〕女子的母親因故突然住院，她拜託移工朋友休假時在病房幫忙照顧幾天，雖未談及薪資，卻因為包了紅包酬謝，被高雄市勞工局認定違法聘僱，罰款十萬元，女子認為處分過重，向高市府提出訴願。

該女子向高雄市政府訴願委員會陳述指出，母親獨居，去年在家跌倒三天，直到她探視才發現母親倒臥多日，緊急送醫，因事出突然，自己和兄弟姊妹無人可照顧，醫院也暫時無看護可聘僱，她的移工朋友提及休假時可以到病房幫忙照顧母親，沒有談到薪水，事後包2萬元紅包是讓朋友回越南過年，不知道觸法，目前自己要照顧母親，還要頻繁帶母親回診，十萬元罰款實在太重，盼撤銷處分。

請繼續往下閱讀...

移工在移民署筆錄時說，自己不是去醫院賺錢，純粹是幫忙朋友照顧母親，也教導朋友如何照顧病人，完全沒有提及薪資酬勞。

勞工局指出，這名原本受雇於安養院的移工在病房被移民署專勤隊查獲時，已經違法在醫院工作一週，且女子還包了2萬元紅包給移工，換算日薪2857元，符合看護的薪資水準，經查移工確實從事看護，女子對移工有指揮監督關係、給付報酬，確定有聘僱關係，確定違反就業服務法第57條第1款規定。

訴願委員會審視各方資料及事證後， 認定女子未經許可聘任移工照顧母親，縱非故意，仍有過失之責，違反就業服務法第57條第1款規定可罰15萬至75萬元，勞工局已審視當事人的處境，從輕裁處10萬元，原處分並無違誤，訴願駁回。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法