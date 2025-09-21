撿到皮夾辯「以為是垃圾丟了」 高鐵清潔工得不償失

高鐵台南站一名王姓清潔工撿到一只內約有4、5千元現金的黑色皮夾、辯稱是當垃圾丟了，一審法官調查後不信他的說法，依侵占遺失物罪判清潔工1萬元罰金。（圖取自google maps）

〔記者王俊忠／台南報導〕原是高鐵台南站的王姓男清潔工，於2024年12月8日上午10點半在該車站外U型臨停車道上撿到1名失主遺失的黑色皮夾，內有約4千元與幾張身分證件與信用卡。王男辯稱當時是拾獲黑色物品當作垃圾丟掉了；一審法官根據失主說法與監視器影像，認為失主掉落皮夾與王男撿到黑色物品的時間相距不久，認定王男辯詞悖於常情，不足採信，依侵占遺失物罪判他1萬元罰金。

台南地院法官並說，1萬元罰金得易服勞役，以1千元折算1日；未扣案的皮夾與4千元現金要沒收，如無法沒收，要追徵其價額。

訊時，皮夾失主表示，2024年12月8日上午9點45分許，他拿著黑皮夾在商店櫃台結帳；同日上午9點55分，經過高鐵台南站U型臨停車道掉落該黑色皮夾在地面上，皮夾內有幾張身分證件、健保卡、信用卡與約4、5千元（法官認定4千元）現金。當天下午2點許發現皮夾不見，即打電話到高鐵台南站及歸仁警派出所，都回說沒有人撿到皮夾送交單位。

王姓清潔工辯稱，當時是撿到黑色物品，沒有仔細看是什麼東西，當作垃圾就丟進垃圾桶內。

法官認為，失主掉落皮夾的時間與王男撿到黑色物品的時間相距不久，且黑色皮夾與所謂黑色物品掉落地點完全相同，又都是黑色外觀，衡諸常情應無如此巧合之事，可認王男撿到的黑色物品即是失主掉落的黑色皮夾。

法官並說，從失主手拿黑皮夾的監視影像來看，此皮夾並非陳舊、破爛之物；且失主說皮夾內有幾張身分證、健保卡與信用卡，一般皮夾放入幾張證件、卡片，人拿起皮夾應可感受到一定重量，與被拋棄的皮夾不同，不會當成是垃圾，有通常智識之人遇此都會知悉這是他人的遺失物。王男辯說是把撿到的黑色物品當作垃圾丟到垃圾桶，這顯然有悖於常情，是王的卸責之詞、不足採信。

