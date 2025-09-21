新竹渣夫背債落跑讓妻被人討債 她憤而休夫獲准

夫背債還落跑，獨留妻子面對追債。（情境照）

2025/09/21 09:39

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕結婚7年的新竹陳姓女子，發現先生經常瞞著她，在外向她的親友借錢，她憤而搬回娘家，後來先生騙她會改過，結果她又接到更多追債簡訊，且先生甚至離家出走2年，她憤而提告休夫，新竹地院判准。

107年結婚的陳女說，婚後與公婆同住在新竹縣竹北市迄今。110年間起，先生張男即常因不明原因加班而晚歸，且於未與她溝通情況下，陸續跟她的親友借錢。

她在婚姻期間，覺得處處被先生隱瞞，深覺不受信任，而返回娘家居住。後來因張男表示會改過自新，她才心軟原諒並返家同住。

不料她後續又收到債權人追討債務訊息，才知遭先生欺騙。先生從未改過，她對此非常失望。

112年10月張男無故離家至今，其間她雖有聯繫張男，要他返家，但均遭拒絕，亦未告知緣由，後來她屢屢收到張男的債權人催討債務簡訊，身心極度害怕與恐懼。因此提告休夫。

法官調查，張男婚後積欠債務導致夫妻感情失和，且諸多方面刻意蒙蔽妻子，無意共同經營和諧幸福之婚姻生活。又自112年起無故離家，致分居迄今已1年餘，雙方無法進行良性交談溝通，造成夫妻間誠摯互信感情基礎已不復存在，婚姻已生不可回復重大破綻。

依一般人生活經驗，雙方共同生活的婚姻目的已經不能達成，客觀上亦難以期待有修復可能，且婚姻破綻應可歸責於張男多方舉債且長期無故離家，未與妻子共同生活所致。最後判准離婚。

