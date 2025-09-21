太太離家卻多了一個兒子！綠帽夫提告 法官這樣判

台中一名人妻離家出走，沒想到與情夫發生性行為且產下男嬰，人夫事後發現自己多了一個兒子，向台中地院提起否認子女之訴判決勝訴。（記者陳建志攝）

2025/09/21 08:14

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名人夫與太太2015年結婚，太太後來卻離家，且從2018年6月就沒有共同生活，兩人並在2019年10月1日離婚，沒想到卻在隔年5月生下一名男嬰，法律上屬於前夫的小孩，前夫直到2022年1月才從家人口中知道自己多了一個兒子，向法院提起否認子女之訴，因前妻開庭時未出庭，醫院DNA的分析結果也證實兩人無血緣關係，台中地院判決男童並非人妻與前夫受胎所生的婚生子女。

台中一名人夫2015年2月16日與太太結婚，太太後來卻離家，且從2018年6月就沒有共同生活，兩人並在2019年10月1日離婚，沒想到太太在兩人還有婚姻關係期間，卻與情夫發生性行為且產下男嬰，人夫直到2022年1月才從家人口中知道自己多了一個兒子，向法院提起否認子女之訴。

人夫主張，前妻在受胎懷孕期間已經和他分居，男童並非自己和前妻所生，兩人並無血緣關係，依民法第1063條第3項規定提起否認子女之訴。

台中地院法官認為，人妻於2018年6月就離家在外，未曾返家與先生同住生活，男童為2020年5月12日生，因受婚生推定而於法律上屬前夫的子女，但實際上並非人妻與前夫所生。

且前妻在法院言詞辯論時未出庭，也沒有提出書狀作何聲明或陳述，形同默認小孩不是和前夫所生。

此外，由中國醫藥大學附設醫院所做的親子鑑定，根據DNA的分析結果，證實兩人沒有血緣關係，因此判決男童並非人妻與前夫受胎所生的婚生子女。

