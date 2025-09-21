計程車司機清晨載女客起色心 尾隨環抱襲胸判拘50日

士林地院近日審結，依觸犯性騷擾罪，判處陳男拘役50日，得易科罰金。（記者吳昇儒攝）

2025/09/21 08:03

〔記者吳昇儒／台北報導〕64歲陳姓計程車司機今年4月6日清晨6時許，載著一名女性乘客返回其台北市大同區的租屋處。陳男見女乘客身材曼妙，竟起色心，等對方下車後，一路尾隨。女乘客開門時，陳男竟從後方環抱襲胸，嚇得被害人大叫，事後對其提告。士林地院近日審結，依觸犯性騷擾罪，判處陳男拘役50日，得易科罰金。

檢警調查，陳男於案發當時送被害女子下車後，竟將車停在附近跟著下車，再尾隨被害人返家。

陳男看見被害女子伸手拿鑰匙準備開門，來不及抗拒之際，突然從後方環抱對方，大膽伸手襲胸，性騷擾得逞。被害人事後到派出所報警，對陳男提出告訴。警方則調閱監視器鎖定陳男身分，約談他到案說明。

檢警訊問時，陳男見事證明確，坦承當時有尾隨被害人返家，並從後面環抱對方伸手性騷擾等情形。檢察官偵訊後，依涉犯性騷擾罪將其起訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官認為，陳男利用被害人開門期間，未予防範而不及抗拒的機會，環抱對方還觸摸其胸部，損及被害女子的人格尊嚴，已觸犯性騷擾罪。考量其仍有一名癲癇症的子女需要照顧，判處拘役50日，得易科罰金5萬元。

