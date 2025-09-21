竹市經國路重大車禍！滿載5人車衝進工地2死2傷 駕駛失聯

警消趕往現場救援受困車內傷者。（民眾提供）

2025/09/21 07:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕就在農曆七月的最後一天，新竹市傳出2死重大車禍！今天凌晨3時許，新竹市經國路二段1輛載滿5人的銀色轎車，不明原因整輛車撞進市警局交通隊新址旁，原本為養生館的工地，消防人員獲報到場，車上有2人當場失去生命跡象，另有2人受傷，駕駛則失蹤，目前全案由正警方調查、確認相關人員身分當中。

據了解，警消初步在車上並未發現違禁品，該處工地深夜並無人施工，但轎車卻忽然衝入，車內其中1人甚至被拋飛車外，其餘受困傷者則由消防人員以破壞剪救出。目前警方正全力尋找失蹤駕駛到案。

有民眾表示，案發前該車一路高速逆向行駛，最後失控衝進工地，交通隊也正在釐清案情。

消防局凌晨3點19分將1名OHCA（17歲男性）患者送往醫院，宣告不治，車內其他3名傷者均有夾困狀況，進行車輛破壞救援。接著將第二名（23歲男性）與第三名（17歲男性）意識昏迷傷者送醫，3點40分第四名傷者（33歲男性）送醫不治。確認2人不治，2人重傷。

消防人員動用破壞剪將受困民眾救出。（消防局提供）

