Gogoro夜行活動南下高雄　千輛機車馳騁港邊夜騎

〔中央社〕年度電車盛事「百GO夜行」首度南下高雄舉辦，上千輛電動機車晚間匯聚港邊馳騁夜騎，場面相當壯觀。市長陳其邁也騎車到場支持，他說，很久沒騎車，騎完自己也想買一台。

年度電車盛事「快閃高雄港 百GO夜行」今天下午4時起在高雄港大港倉熱鬧登場，這次活動首度南下舉辦，破千名車主報名參加，迫不及待齊聚瘋玩高雄。Gogoro也歡迎民眾在高雄租借GoShare，一起加入港灣夜騎行列，感受千人車隊馳騁港邊暢快體驗。

千人車隊晚間從高雄港大港倉出發，沿途行經蓬萊路、七賢三路、公園二路、五福橋、海邊路，最後集結高雄港旅運中心停車場大合照，陳其邁和市府局處首長也到場支持，並笑說騎完自己也想買一台。

Gogoro新聞稿指出，活動加碼宣布更多精彩亮點，包括「高雄大探險」集章活動、在地激推美食市集陣容等豐富內容。

「高雄大探險」活動至21日，不限車主人人皆可參加，不僅可吃遍高雄排隊名店與各式小吃，享受在地之美，出示活動頁面還能享有店家專屬優惠。

公開分享集章完成圖片至個人臉書（Facebook）頁面，加碼再抽超值大獎，有機會獲得SONY旗艦無線降噪耳機、無印良品後背包和Gogoro平底小煎鍋等好禮。

今天晚間除了有三大金曲卡司，蕭煌奇、J.Sheon、李竺芯輪番獻唱，「高雄大市集」更是美食饕客天堂，集結多家在地特色美食，有國宴級超夯「頑固油飯」、以招牌手拍肉排聞名「Holycow手工漢堡」、滑嫩香濃「初甜豆花」、將台灣在地茶葉和水果融合的「SNOW 雪諾義式冰淇淋」、來自旗山二代傳承的「迷路。麋鹿糖藝鋪」以及經典夜市遊戲。

「百GO夜行」也與眾多品牌合作，推出專屬限時優惠，從旅遊、住宿到現場加碼好禮，讓大家玩得更盡興、優惠拿得更開心。（編輯：洪培英）1140921

