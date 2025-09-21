為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    Gogoro夜行活動南下高雄　千輛機車馳騁港邊夜騎

    2025/09/21 01:21

    〔中央社〕年度電車盛事「百GO夜行」首度南下高雄舉辦，上千輛電動機車晚間匯聚港邊馳騁夜騎，場面相當壯觀。市長陳其邁也騎車到場支持，他說，很久沒騎車，騎完自己也想買一台。

    年度電車盛事「快閃高雄港 百GO夜行」今天下午4時起在高雄港大港倉熱鬧登場，這次活動首度南下舉辦，破千名車主報名參加，迫不及待齊聚瘋玩高雄。Gogoro也歡迎民眾在高雄租借GoShare，一起加入港灣夜騎行列，感受千人車隊馳騁港邊暢快體驗。

    千人車隊晚間從高雄港大港倉出發，沿途行經蓬萊路、七賢三路、公園二路、五福橋、海邊路，最後集結高雄港旅運中心停車場大合照，陳其邁和市府局處首長也到場支持，並笑說騎完自己也想買一台。

    Gogoro新聞稿指出，活動加碼宣布更多精彩亮點，包括「高雄大探險」集章活動、在地激推美食市集陣容等豐富內容。

    「高雄大探險」活動至21日，不限車主人人皆可參加，不僅可吃遍高雄排隊名店與各式小吃，享受在地之美，出示活動頁面還能享有店家專屬優惠。

    公開分享集章完成圖片至個人臉書（Facebook）頁面，加碼再抽超值大獎，有機會獲得SONY旗艦無線降噪耳機、無印良品後背包和Gogoro平底小煎鍋等好禮。

    今天晚間除了有三大金曲卡司，蕭煌奇、J.Sheon、李竺芯輪番獻唱，「高雄大市集」更是美食饕客天堂，集結多家在地特色美食，有國宴級超夯「頑固油飯」、以招牌手拍肉排聞名「Holycow手工漢堡」、滑嫩香濃「初甜豆花」、將台灣在地茶葉和水果融合的「SNOW 雪諾義式冰淇淋」、來自旗山二代傳承的「迷路。麋鹿糖藝鋪」以及經典夜市遊戲。

    「百GO夜行」也與眾多品牌合作，推出專屬限時優惠，從旅遊、住宿到現場加碼好禮，讓大家玩得更盡興、優惠拿得更開心。（編輯：洪培英）1140921

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播