疑失蹤老翁遺體「受困 」彰化線西海邊 將用大型吊車移走整排消波塊

彰化無名屍卡消波塊，相關單位人員難以移出。（圖由賴清美提供）

2025/09/20 22:48

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣線西鄉海邊今天有民眾發現1具男屍卡在消波塊內，由於遺體卡在消波塊內難以移動，大型拖吊車試圖吊起消波塊，但消波塊恐往下傾倒，對搬運浮屍的人員造成危險且有毀損浮屍之虞，因此將由上而下將整排消波塊移走，需時4-5天，所需經費約10~15萬元，這筆錢由誰支出還要再評估。

一名老翁離奇失蹤長達56天，在農曆7月即將結束前夕，今天（20日）有民眾在線西海邊消波塊內發現1具男性遺體，家屬趕往指認，但由於遺體已面目全非，家屬也無法確定是否就是老翁，將驗DNA來確認。

請繼續往下閱讀...

警方與消防、海巡人員趕往現場，試了多次試圖將遺體拉出消波塊，但遺體仍緊緊卡在消波塊內，耗費多時仍難以移出，調用大型吊車到現場進行消波塊吊運作業，但因岸邊消波塊採相互交扣方式堆置，如直接將浮屍位置的消波塊吊運，其上方消波塊恐有往下傾倒之虞，對搬運浮屍的人員造成危險且有毀損浮屍。

經吊車操作人員評估，需由上而下將整排消波塊依序移走，但由於每個消波塊重達5公噸，工作天數需要4-5日以上，因此遺體最終移出消波塊上岸還得等候好幾天，對老翁家屬來說備受煎熬；縣議員賴清美則表示，若最終是無名屍，則出動拖吊車的費用可能由公家機關支付，但若確定是老翁則又另當別論；這筆約10~15萬元費用最終將由誰來支付，還要進一步評估。

無名屍卡消波塊難移動，暫時用棉被蓋住。（圖由賴清美提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法