9/20 今彩539頭獎開2注！800萬獎落新北、高雄

9月20日晚上開獎的第114000229期今彩539頭獎開出2注，800萬獎落新北、高雄。（台彩提供；本報合成）

2025/09/20 22:15

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕9月20日晚上開獎的第114000229期今彩539頭獎開出2注，由新北市泰山區福興一街72號的「錢鑫旺彩券商行」和高雄市苓雅區武廟路65號1樓的「金阿拉彩券行」開出。

第114000229期今彩539中獎號碼為「05、08、11、13、22」，頭獎開出2注，每注可得800萬；貳獎共286注中獎，每注可得2萬元；參獎共8346注中獎，每注可得300元；肆獎共8萬2995注中獎，每注可得50元。

第114000229期39樂合彩中獎號碼為「05、08、11、13、22」，四合開出11注，每注可得21萬2500元；三合共301注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬2110注中獎，每注可得1125元。

第114000229期3星彩中獎號碼為「561」，壹獎共74注中獎，每注可得5000元。

第114000229期4星彩中獎號碼為「1661」，壹獎共16注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（圖翻攝自台彩官網）

