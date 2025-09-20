不滿男友人交往女士官 女酸「營內炮打的響」遭判刑

黃女揭露女士官軍職資訊，台南地院依個資法判8月徒刑、緩刑2年。（記者王捷攝）

2025/09/20 21:32

〔記者王捷／台南報導〕黃姓女子不滿男性友人與空軍女士官交往，在臉書匿名貼職業小三、營內炮打的響，還寫國軍太缺人連女士官這種歪瓜劣棗都收留，並曝光軍職資訊，台南地方法院依個資法判刑8月、緩刑2年，另繳3萬元。

2023年3月至12月間，黃女先用暱稱TSU YU，後改匿名成員，分別在靠北長官、靠北長官2023更新、靠北長官桃色版、靠北空軍連續發文。貼文除揭對方姓氏、職務、任職單位與軍階等可識別資訊，也以職業小三等語指摘，並稱從士兵轉士官。

請繼續往下閱讀...

黃女在偵查與準備程序否認犯案，聲稱不是在講告訴人，只是憑空發想，沒有點名特定人。檢方提出她的臉書暱稱頁面、與告訴人的對話紀錄、貼文截圖與平台資料，法院比對認定發文者就是黃女，未採信他的辯詞。

因雙方後來調解成立，告訴人表示原諒，黃女改由律師具狀認罪，法院考量她的生活狀況與這次調解結果，宣告緩刑2年；另因她在偵查階段一路否認，浪費偵查資源，判決確定起2個月內須向公庫支付3萬元。誹謗部分屬告訴乃論，告訴人在一審辯論終結前撤回，法院因與個資罪屬想像競合，未另作不受理宣告。

