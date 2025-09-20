為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    金門漁船擱淺進水 駐軍、海巡雷雨中聯手驚險救援

    北碇島駐軍協助郭姓漁民利用潮差空檔，準備踏上金門海巡隊小艇。（金門海巡隊提供）

    北碇島駐軍協助郭姓漁民利用潮差空檔，準備踏上金門海巡隊小艇。（金門海巡隊提供）

    2025/09/20 20:14

    〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署第12巡防區說，金門郭姓漁民昨天出海釣魚，漁船於北碇島礁石群擱淺進水，海面突起風浪，還下起大雷雨，海象險惡，北碇島駐軍先趕往救援，再通報金門海巡隊，於風浪中將身體擦傷的郭姓漁民接上小艇，安全帶回金門。

    第12巡防區說，郭姓漁民19日下午2點30分左右，駕漁船自金湖鎮復國墩漁港出港，前往北碇海域作業，大約3點過後，海面突起風浪，還下起大雷雨，郭民評估小漁船已難敵風浪，若繼續作業或強行返港，恐怕都有翻船之虞，因此決定先 將漁船開往北碇島擱淺求生。

    巡防區說，北碇駐軍發現郭駕船擱淺後，立即派員將他救援上島，包紮身上擦傷，提供熱食與衣物保暖。金門海巡隊接獲通報後，立即出動CP-1031艇，大約在下午5點，頂著海上惡浪，在驚濤駭浪中靠上岩岸，將郭民接駁上艇，送返復國墩漁港，郭民僅受擦傷，傷勢已獲駐軍初步包紮，郭民表達不願就醫而自行返家。

    海巡署呼籲，近期正值颱風季節，海象不穩，漁民從事海上作業務必注意天候變化，出港前確認船舶設備與安全措施，並隨時關注颱風動態，以確保自身與船舶安全；若於海上遇有急難救助事件，可撥打海巡服務專線「118」尋求協助。

    郭姓漁民的船已擱淺進水。（金門海巡隊提供）

    郭姓漁民的船已擱淺進水。（金門海巡隊提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播