金門漁船擱淺進水 駐軍、海巡雷雨中聯手驚險救援

北碇島駐軍協助郭姓漁民利用潮差空檔，準備踏上金門海巡隊小艇。（金門海巡隊提供）

2025/09/20 20:14

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署第12巡防區說，金門郭姓漁民昨天出海釣魚，漁船於北碇島礁石群擱淺進水，海面突起風浪，還下起大雷雨，海象險惡，北碇島駐軍先趕往救援，再通報金門海巡隊，於風浪中將身體擦傷的郭姓漁民接上小艇，安全帶回金門。

第12巡防區說，郭姓漁民19日下午2點30分左右，駕漁船自金湖鎮復國墩漁港出港，前往北碇海域作業，大約3點過後，海面突起風浪，還下起大雷雨，郭民評估小漁船已難敵風浪，若繼續作業或強行返港，恐怕都有翻船之虞，因此決定先 將漁船開往北碇島擱淺求生。

巡防區說，北碇駐軍發現郭駕船擱淺後，立即派員將他救援上島，包紮身上擦傷，提供熱食與衣物保暖。金門海巡隊接獲通報後，立即出動CP-1031艇，大約在下午5點，頂著海上惡浪，在驚濤駭浪中靠上岩岸，將郭民接駁上艇，送返復國墩漁港，郭民僅受擦傷，傷勢已獲駐軍初步包紮，郭民表達不願就醫而自行返家。

海巡署呼籲，近期正值颱風季節，海象不穩，漁民從事海上作業務必注意天候變化，出港前確認船舶設備與安全措施，並隨時關注颱風動態，以確保自身與船舶安全；若於海上遇有急難救助事件，可撥打海巡服務專線「118」尋求協助。

郭姓漁民的船已擱淺進水。（金門海巡隊提供）

