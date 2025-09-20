又是台南牛肉湯惹禍？喝完酒測0.46毫克判刑

男子自稱晚餐喝牛肉湯，結果酒測高達0.46毫克。牛肉湯示意圖。（記者王捷攝）

2025/09/20 19:59

〔記者王捷／台南報導〕又是牛肉湯的錯？城姓男子凌晨騎機車停等紅燈未開大燈又綠燈不動，遭警六分局攔查，酒測每公升0.46毫克，法院依《刑法》判2月徒刑，他自稱是在住處喝牛肉湯才會酒駕。

自加米酒調味 酒測值像喝烈酒

近10多年開始流行的清燙牛肉湯，溫體牛自屠場直送，店家切成薄切，放入碗中以滾燙清湯一沖，在許多遊客心目中的「台南美食」，不少人會加薑絲與醬油膏或倒入米酒調味，可能是因為名氣大，警方在取締酒駕實務上，常遇到嫌犯把酒駕理由推給牛肉湯，但酒測值卻像喝了烈酒才上路。

城男就是很好的例子，今年6月晚餐時間，他自稱在喝了含酒精牛肉湯，不知道是在湯裡加了多少酒，喝完已達不能安全駕駛程度。凌晨他騎機車上路因違規遭巡邏員警上前盤查，酒測每公升0.46毫克，遠遠超過0.25刑法門檻，經南警六分局偵辦後，移送台南地檢署。

法院審酌，酒後駕車足以降低對光線的適應與對路況的辨識，使反應遲鈍，對一般往來公眾與駕駛人自身皆具高度危險。酒後不得駕車的觀念已長期經由教育與宣導傳達，城男明知酒駕還上路，對自身與不特定用路人生命財產安全欠缺必要注意，依法難以寬貸。但念在他犯後坦承，並考量其自述經濟狀況與學歷等一切情狀，量處有期徒刑2月，得以新台幣1000元折算1日易科罰金。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

