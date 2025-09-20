2清潔隊員收賄私運事業廢棄物 繳回全部犯罪所得 檢建請減輕其刑

桃園地檢署。（資料照）

〔記者謝武雄／桃園報導〕經營東昌洋行的宋姓男子，未領有廢棄物清除處理許可證，但違法收受一般事業廢棄物，為節省支出竟行賄清潔隊員收受廢棄物後，當成家庭廢棄物進欣榮焚化爐焚燒，行賄次數達43次之多，行賄金額約19萬餘元。檢察官認為，涉嫌的宋姓男子、焦姓清潔隊員向廉政署自首，兩嫌及另名劉姓清潔隊員均坦承不諱，並主動繳回全部犯罪所得，請依貪污治罪條例第8條第1、2項規定，減輕其刑，以啟自新。

檢廉調查指出，焦姓清潔隊員自2017年2月至2021年2月止，任職於桃市政府環境管理處楊梅區中隊，2021年3月調至中壢區中隊，擔任清運班清潔隊員兼駕駛，其職務為垃圾車駕駛，負責向不特定民眾收取一般家戶垃圾；劉姓清潔隊員自2019年3月起擔任楊梅區中隊夜班資源回收組隊員，負責資源回收及廚餘清運等業務。

東昌洋行宋姓負責人因違法收受商家一般事業廢棄物，為節省支出廢棄物之清除、處理費用，於2020年9月起與劉姓清潔隊員謀議，約定由劉姓清潔隊員仲介焦姓清潔隊員，協助清運一般事業廢棄物至欣榮焚化爐燃燒，然後由宋姓負責人同居人負責匯款行賄，案經焦姓隊員、宋姓負責人自首及廉政署移送偵辦。

