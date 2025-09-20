為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    2清潔隊員收賄私運事業廢棄物 繳回全部犯罪所得 檢建請減輕其刑

    桃園地檢署。（資料照）

    桃園地檢署。（資料照）

    2025/09/20 19:16

    〔記者謝武雄／桃園報導〕經營東昌洋行的宋姓男子，未領有廢棄物清除處理許可證，但違法收受一般事業廢棄物，為節省支出竟行賄清潔隊員收受廢棄物後，當成家庭廢棄物進欣榮焚化爐焚燒，行賄次數達43次之多，行賄金額約19萬餘元。檢察官認為，涉嫌的宋姓男子、焦姓清潔隊員向廉政署自首，兩嫌及另名劉姓清潔隊員均坦承不諱，並主動繳回全部犯罪所得，請依貪污治罪條例第8條第1、2項規定，減輕其刑，以啟自新。

    檢廉調查指出，焦姓清潔隊員自2017年2月至2021年2月止，任職於桃市政府環境管理處楊梅區中隊，2021年3月調至中壢區中隊，擔任清運班清潔隊員兼駕駛，其職務為垃圾車駕駛，負責向不特定民眾收取一般家戶垃圾；劉姓清潔隊員自2019年3月起擔任楊梅區中隊夜班資源回收組隊員，負責資源回收及廚餘清運等業務。

    東昌洋行宋姓負責人因違法收受商家一般事業廢棄物，為節省支出廢棄物之清除、處理費用，於2020年9月起與劉姓清潔隊員謀議，約定由劉姓清潔隊員仲介焦姓清潔隊員，協助清運一般事業廢棄物至欣榮焚化爐燃燒，然後由宋姓負責人同居人負責匯款行賄，案經焦姓隊員、宋姓負責人自首及廉政署移送偵辦。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播