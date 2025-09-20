詐團新招！美女計誘脫衣聊天 彰化男照做1.5萬飛了

男子遇到美女計誘脫衣聊天，1萬5000元飛了。（情境示意圖）

〔記者顏宏駿／彰化報導〕家住彰化的陳男透過LINE認識「網路美女」，對方色誘他裸聊，結果被側錄，對方要求支付1萬5000元，否則將在網路公開其不雅影片；陳男只能乖乖付錢，並到警局報案。警方根據對方的電話門號找到門號主人羅女，羅女說，她的門號被男友王男拿走，王男到案後辯稱不知情，但法院審理後認定他「可預見對方犯罪卻仍提供門號」，依幫助恐嚇取財罪判處4個月有期徒刑。

該案起源於家住田中鎮的陳男被「裸聊恐嚇」，他在去年9月透過LINE跟「穎」的女子結為好友，雙方玩起「裸聊遊戲」，結果隔天就收到詐團的來電恐嚇，要求他付出1萬5000元的遊戲點數，否則將在網路公開他裸聊的影像。陳男嚇得急忙到便利商店買1萬5000元的遊戲點數，再匯給對方，同時到警局報案。

警方循裸聊的手機門號找到門號主人為家住在雲林縣的羅女，羅女告訴警方，這支門號被她王姓男友拿走。警方再找到王男。

王男到案後坦承，自己把女友的手機交給「疑似」詐團，他並不知道對方會拿這個手機門號犯罪，也不知道會拿去做「裸聊恐嚇」。

法官表示，被告恣意提供行動電話門號給不詳之人使用，並讓不法人士可以用來作為恐嚇被害人，助長犯罪發生，所為實屬不該，惟考量被告犯後坦認犯行之態度，依恐嚇取財罪判處4個月有期徒刑。

