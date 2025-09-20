為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    社會

    台南優良教師被控猥褻小學生 二審維持無罪原因曝

    台南優良教師涉猥褻案，二審駁回檢方上訴。（記者王捷攝）

    2025/09/20 17:17

    〔記者王捷／台南報導〕曾獲校內優良教師的國小老師鄭紀明，被女學生小花（化名）指控20多次猥褻，且未通過測謊，台南地方法院認為證據不足判處無罪，經台南地檢署上訴，近日二審仍維持原判。

    檢方上訴，認為一審取證不恰當。其一，社工施用的個案心理創傷評估量表屬專業判斷，非單一指訴的派生資料，具補強力。其二，市府心理諮商摘要與醫院精神鑑定指向受害創傷反應，屬獨立佐證。其三，被告測謊對關鍵問題呈不實反應，應一併採信。一審對證據取捨違背經驗與論理，請求撤銷原判發回更審。

    二審台南高分院續引同學與教師證述，僅能證明早到與課間互動，無人目睹猥褻動作；教室座位與遮蔽物配置，亦不利於長時間不被發現，難以支持檢方版本。

    在證據評價上，法院指出，被害人母親與社工之轉述屬累積證據，與當事人自述同源，非獨立法定證據方法；社工使用的心理創傷量表、諮商摘要，也多建立在自述與事後觀察，欠缺可獨立擔保真實性的證據力。

    醫療機構的精神鑑定並評估，被害人在事件揭露後，才出現部分創傷反應與適應困難，未達創傷後壓力疾患診斷，且難證明與被告行為存必然因果關聯，難作補強之用。

    至於測謊不實反應，受生理與情緒等因素影響，欠缺再現性，依現行實務僅得作為偵查參考或彈劾供述，不足作為認定犯罪事實的基礎。學校性平事件調查最終認定不成立，其性質僅供參酌，不拘束刑事審判。

    合議庭綜合判斷，被害人指訴存在重大瑕疵，且全案欠缺與之不同來源、足資擔保真實性的補強證據，無法排除合理懷疑，維持無罪，台南高分院裁定駁回檢方上訴。

