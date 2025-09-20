搶傳心電圖救心肌梗塞 彰縣消防林麒宏獲「金心獎」最佳救護技術員

彰化縣消防局和美消防分隊高級救護技術員林麒宏，參加「第4屆金心獎」甄選，榮獲「最佳救護技術員」獎。（彰縣消防局提供）

2025/09/20 17:20

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣消防局和美分隊高級救護技術員林麒宏，今年代表消防局參加社團法人台灣心肌梗塞學會辦理的「第4屆金心獎」甄選，從各縣市菁英中脫穎而出，獲選全國僅有5個名額的「最佳救護技術員」獎。縣長王惠美肯定消防同仁們的用心與努力，連續4年榮獲「金心獎」殊榮，守護縣民健康。

林麒宏表示，2015年消防局受贈2部12導程心電圖機，1部就配發給和美分隊使用。他很高興自己能在計畫推動初期，參與心電圖傳輸方式提升、教育訓練扎根及全國首創Line貼圖等，並於2023年完成縣內救護車皆配置12導程心電圖機，讓縣民能在到院前就能進行心電圖診斷，不僅成功縮短判讀心電圖的時間，讓疑似心肌梗塞的患者，能更快接受心導管治療。

請繼續往下閱讀...

林麒宏提及執勤遇到最特別的案例，是1位到院前心肺功能停止患者，當時立即利用患者恢復心跳後10秒的停車時間，快速傳輸心電圖至Line群組由各醫院醫師搶先診斷，提供醫院後續更好的治療方向。

消防局表示，林麒宏個人至今共完成200多件到院前心電圖傳輸，其中成功搶救急性心肌梗塞案件達15件，也是消防局首例成功執行到院前給予雙抗血小板藥物的高級救護技術員。

消防局表示，截至目前救護人員現場診斷出心肌梗塞，並於第一時間通報醫院啟動心導管室進而成功搶救患者人數累計高達459人，讓459個家庭得以圓滿。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法