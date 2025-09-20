為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    差4天成年！台中男拍高三小女友裸胸照 慘遭判刑1年2月

    台中男子被依拍攝少年性影像罪判刑1年2月。（資料照）

    台中男子被依拍攝少年性影像罪判刑1年2月。（資料照）

    2025/09/20 17:09

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市26歲男子「阿偉」，在汽車旅館替未滿18歲女友「小麗」（皆化名）拍攝裸胸照，雖然事前獲得對方同意，但由於小麗還差4天才成年，被法院依《兒童及少年性剝削防制條例》判刑1年2月。

    判決指出，阿偉於2024年5月透過社群平台認識高三學生小麗，兩人迅速墜入愛河，12天後便相約汽車旅館發生性行為，過程中，阿偉在徵得小麗同意後，使用手機拍攝了一張裸露上半身的照片，並將影像傳給對方，未料小麗隨後報警提告。

    檢方調查，案發日期是6月1日，而小麗生日是6月5日，案發時仍屬未成年，即便照片僅是一張裸胸照，且未被用於其他犯罪行為，仍符合「拍攝、製造少年性影像」要件；庭審中，阿偉辯稱以為小麗已滿18歲，強調雙方交往初期，小麗自稱是「大一新生」，而且從外表與談吐也難以判斷年齡。

    然而，法官調閱雙方對話紀錄後認定，早在5月23日，小麗就已在LINE訊息中透露「6/4畢業典禮、6/5生日、6/11考駕照」，清楚顯示其仍為高中生，加上通訊軟體個人檔案中，生日資訊亦一目了然，因此不採信阿偉「誤認年齡」辯詞。

    法官認為，被害人當時尚未成年，判斷力與自我保護能力不足，而阿偉卻選擇在旅館內拍攝裸照，無疑對小麗身心健康及人格發展造成傷害，最終依照拍攝、製造少年性影像罪判處1年2個月徒刑，可上訴。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    熱門推播