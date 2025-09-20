為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    82歲翁駕車國5故障占用外車道 遭聯結車追撞車尾全爛

    宜蘭82歲老翁駕車行駛國5故障占用外車道，遭聯結車後方追撞，車尾全爛。（民眾提供）

    宜蘭82歲老翁駕車行駛國5故障占用外車道，遭聯結車後方追撞，車尾全爛。（民眾提供）

    2025/09/20 16:36

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭82歲呂姓老翁今天下午駕車行駛國道5號往蘇澳方向，疑似中途車輛故障停放路肩，因占用部分外側車道，遭後方聯結車撞擊，造成老翁和副駕駛座妻子，各有頭部及左手臂擦挫傷送醫治療，車尾也被撞爛，雙方無酒駕，詳細肇事原因尚待警方釐清。

    國道警察今天下午1點多獲報，南向50.2公里外側車道發生車禍，到場發現82歲呂翁疑似車輛故障停等路肩，但占用一部分外側車道，導致53歲韋男駕駛的聯結車從後方撞擊，呂翁轎車車尾當場被撞爛，扭曲成一團，現場滿是車輛碎片，相當駭人。

    車禍除造成呂翁頭部擦傷外，副駕的80歲王姓妻子也有左手臂擦挫傷，分別由救護車送往羅東聖母醫院治療，事故短暫造成國5蘇澳段外側車道封閉，經清掃處理後，近2點恢復正常通車。

    雙方駕駛人均無酒駕，肇事原因尚待警方調查，並呼籲駕駛人「養足精神上國道，並注意車前狀況」，疲勞時下交流道或至服務區休息，避免事故發生；另車輛如有故障情事，應緊靠路肩並擺放故障標誌，提醒其他用路人。

