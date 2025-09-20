為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    疑不滿衣服有旭日旗 韓籍男酒醉失控 怒打台男3巴掌

    韓國籍柳姓男子酒醉失控，在台師大公車站牌見劉男穿著「旭日旗」衣服，竟打了劉男三巴掌。（記者鄭景議翻攝）

    2025/09/20 16:33

    〔記者鄭景議／台北報導〕一名韓國籍柳姓男子酒醉失控，前（18日）晚間在台北市師大路的台師大公車站牌，見到路過劉姓男子穿著有「旭日旗」的衣服，竟衝上前當場打了劉男三巴掌。劉男跑到師大駐衛警室求助並報警，警方到場依法保護管束，並依傷害罪嫌法辦。

    大安分局警方表示，和平東路派出所18日晚間6時許接獲報案，稱有男子因酒醉失控，當街掌摑等候公車的路人，嚇壞在場民眾。

    警方調查，涉案的37歲韓國籍柳姓男子住在台灣，是台灣女婿，因不滿劉姓男子衣服背後圖案疑似日本「旭日旗」，在酒後情緒失控，上前拉扯對方衣領並連續打了兩巴掌，甚至質問劉男國籍。劉冷靜回應自己是台灣人，並表示不清楚衣服圖案涵義，沒想到又遭賞了一巴掌。劉隨即跑進台師大駐衛警室求助並報警。

    線上巡邏警力獲報趕抵現場時，柳男滿身酒氣、情緒失控，大聲以韓語吼叫，拒不配合盤查。警方考量現場安全，依法對其實施保護管束，並通知家屬到場。

    柳男酒醒後向警方供稱，當天已喝下3瓶燒酒，對於毆打劉男及質問過程完全失憶。警方依法受理傷害案件，全案詢後將依傷害罪嫌移送台北地檢署偵辦。

