為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    台中紅貴賓逛大街迷路 竟「自己走進警所」求助

    紅貴賓逛大街迷路，竟「自己走進警所」求助。警方最後找到飼主，順利助Niko平安返家。（警方提供）

    紅貴賓逛大街迷路，竟「自己走進警所」求助。警方最後找到飼主，順利助Niko平安返家。（警方提供）

    2025/09/20 16:11

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市一隻名叫「Niko」的12歲紅色貴賓犬，近日趁著主人不注意溜出家門，獨自「逛大街」迷路，竟展現超凡智慧，自己走進派出所「報到」求助，警方與熱心民眾接力愛心協助，還招待牠罐頭大餐，終於幫牠順利找到飼主，成功助牠平安返家。

    這起汪星人迷航記發生在17日毛毛雨的午後，當時烏日分局溪南派出所值班員警，突然看到一隻全身濕漉漉的紅色貴賓犬，悄悄走進派出所廣場，立刻將牠抱進屋裡，細心替牠擦乾雨水，發現這隻紅色貴賓毛色乾淨、個性活潑親人，研判應該是走失的寵物。

    所長陳佑而見狀立刻展開「尋主行動」，一方面把照片分享到臉書地方社團，希望透過網路力量找到主人，一方面帶牠到動物醫院掃描晶片卻未果，只好先將牠帶回派出所暫時安置，還自掏腰包買了美味的罐頭和防止牠再度走失的牽繩。

    期間員警們輪流餵食、陪伴，派出所瞬間變成「臨時汪星人旅館」，小狗也在大家的愛心照料下逐漸安定下來，經過一天的努力，終於有熱心網友認出這隻紅貴賓就是林姓老翁的愛犬「Niko」，警方立即聯絡上林翁，原來他發現愛犬走失後，急忙外出尋找卻無所獲，加上不會使用臉書，自然也看不到警方的協尋貼文。

    林翁一見愛犬，當場激動紅了眼眶，感謝警方的悉心照料，更笑說Niko吃了一頓比家裡更豐盛的「罐頭大餐」。他強調，對自己來說，Niko早已不是寵物，而是陪伴多年的家人。

    值班員警將走進警所廣場的Niko抱進所內。（警方提供）

    值班員警將走進警所廣場的Niko抱進所內。（警方提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播