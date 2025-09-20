台中紅貴賓逛大街迷路 竟「自己走進警所」求助

紅貴賓逛大街迷路，竟「自己走進警所」求助。警方最後找到飼主，順利助Niko平安返家。（警方提供）

2025/09/20 16:11

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一隻名叫「Niko」的12歲紅色貴賓犬，近日趁著主人不注意溜出家門，獨自「逛大街」迷路，竟展現超凡智慧，自己走進派出所「報到」求助，警方與熱心民眾接力愛心協助，還招待牠罐頭大餐，終於幫牠順利找到飼主，成功助牠平安返家。

這起汪星人迷航記發生在17日毛毛雨的午後，當時烏日分局溪南派出所值班員警，突然看到一隻全身濕漉漉的紅色貴賓犬，悄悄走進派出所廣場，立刻將牠抱進屋裡，細心替牠擦乾雨水，發現這隻紅色貴賓毛色乾淨、個性活潑親人，研判應該是走失的寵物。

所長陳佑而見狀立刻展開「尋主行動」，一方面把照片分享到臉書地方社團，希望透過網路力量找到主人，一方面帶牠到動物醫院掃描晶片卻未果，只好先將牠帶回派出所暫時安置，還自掏腰包買了美味的罐頭和防止牠再度走失的牽繩。

期間員警們輪流餵食、陪伴，派出所瞬間變成「臨時汪星人旅館」，小狗也在大家的愛心照料下逐漸安定下來，經過一天的努力，終於有熱心網友認出這隻紅貴賓就是林姓老翁的愛犬「Niko」，警方立即聯絡上林翁，原來他發現愛犬走失後，急忙外出尋找卻無所獲，加上不會使用臉書，自然也看不到警方的協尋貼文。

林翁一見愛犬，當場激動紅了眼眶，感謝警方的悉心照料，更笑說Niko吃了一頓比家裡更豐盛的「罐頭大餐」。他強調，對自己來說，Niko早已不是寵物，而是陪伴多年的家人。

值班員警將走進警所廣場的Niko抱進所內。（警方提供）

