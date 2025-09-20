為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    「一下下就好」？ 違停路口超商紅線 花蓮毒品現行犯被逮

    毒販車子臨時停車在超商門口，但是路口有紅線，警方在門口守株待兔，男子出來馬上被逮。（吉安警分局提供）

    2025/09/20 15:51

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮吉安鄉胡姓男子日前晚間開車經過一家超商門口，心想晚上臨時停車「一下下就好」，下車至超商買飲料，說時遲那時快，剛好有警車巡邏經過，警員下車察看發現車上沒人，後座有一手提包拉鍊開開，明顯可見疑似毒品玻璃球、分裝袋，讓警方心喜，馬上進超商逮人，人贓俱獲！

    花蓮吉安分局北昌派出所於日前深夜執行巡邏勤務時，行經花蓮吉安鄉福興全家超商路口時，發現超商門口的紅線上停了一輛深色轎車違規停車，員警立刻下車盤查，發現車上駕駛座沒有人，而車內後座可見到一只敞開的手提袋，袋內清楚可見毒品分裝袋與玻璃球等物品，讓員警大呼「賓果」！

    警方隨即進入超商內，找到違停的胡姓男子，確認其為小客車駕駛人後，立即要求進一步檢查車內，當場查到毒品安非他命、依托咪酯粉末、煙油及煙彈等證物，全案依毒品現行犯將胡嫌移送花蓮地方檢察署偵辦。針對毒品來源及是否涉及販賣情形，警方將持續深入追查，務求徹底斷絕毒品流入社區。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    胡姓男子（中）毒品現行犯被逮，今移送地檢署偵辦。（吉安警分局提供）

    警方在胡姓男子車上發現分裝毒品的袋子、安非他命等。（吉安警分局提供）

