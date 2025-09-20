魂斷異鄉！越南移工屋頂工作不慎摔落死亡

43歲陳姓越南籍移工屋頂工作摔落死亡，嘉義地檢署相驗死亡方式為意外。（資料照，記者蔡宗勳攝）

2025/09/20 15:17

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉某工廠驚傳工安死亡意外。43歲陳姓越南籍移工爬上屋頂工作時不慎摔落，頭部著地受到重創，當場失去意識。徐姓雇主為移工CPR後，並沒有叫救護車，而是和另一位黎姓移工開車送至嘉義市聖馬爾定醫院，經急救仍告不治。相關責任正由有關單位釐清中。

據了解，陳姓移工與黎姓移工昨天早上8點自行開車抵達水上鄉某工廠後開始工作，由徐姓雇主指派維修屋頂，死者在屋頂工作時，中午11點左右不慎踩空摔落地面，頭部受到重創，徐姓雇主為死者做CPR後，與黎姓移工開車送至嘉義聖馬爾定醫院，院方判斷為到院前死亡，經搶救仍告不治。

檢方相驗後表示，陳姓男子維修屋頂不慎跌落，相驗死因判斷為高處墜落，導致左顱額顳頂部骨折變形、左下肢骨折，嚴重創傷死亡；死亡方式為意外。因陳姓移工為越南籍人士，將待死者家屬提供公證後委託文件，再為發交。

縣府勞青處說，陳姓移工爬上屋頂工作時不慎摔落死亡，徐姓雇主需面臨相關法律責任，詳細情形將由職安署來調查認定；另雇主對於該外國人工作死亡，有處理其喪葬事務義務，如於處理該事務之範圍內有支出費用之必要時，應由雇主先行負擔。

據了解，死者在台居留地為台中市神岡區，黎姓同鄉居留地則是雲林縣元長鄉，都與事故地點不符，兩人不排除是逃逸移工或非法打工。

