    首頁　>　社會

    台中寶覺寺旁驚傳巨響！ 2機車猛撞翻覆幸無大礙

    兩輛機車在路口猛烈碰撞倒地。（民眾提供）

    兩輛機車在路口猛烈碰撞倒地。（民眾提供）

    2025/09/20 15:17

    〔記者許國楨／台中報導〕「砰一聲超大聲，嚇到早餐都吃不下！」台中市北區一處路口今（20）日上午發生一起機車碰撞事故，目擊者回憶當下情景仍心有餘悸，幸運的是，雙方騎士僅受挫傷送醫，並無大礙，初判係左轉機車未禮讓直行車釀禍，警方呼籲用路人行經路口務必減速慢行、加強注意安全。

    這起事故發生在今天上午10點28分，地點在北區健行路、金龍街口，20歲胡姓女外送員當時騎車沿北屯路經健行路，左轉進入金龍街時，與22歲胡姓男子自榮華街沿健行路直行的機車迎面撞上，兩輛機車瞬間倒地，外送箱翻覆，安全帽與機車零件散落滿地，場面相當驚險。

    「真的嚇壞！聲音大到大家都衝出來看，還有人趕快跑去幫忙指揮交通。」有民眾表示，當時不少路人與商家主動伸出援手，有人協助把路口先行管制，避免二次事故，也有人一直對倒地騎士喊「不要睡著、要撐住」，直到救護車趕到。

    警方到場後立即封鎖現場，協助救護人員將雙方騎士送醫，初步檢查僅為肢體挫傷，無生命危險，兩人酒測值皆為零，排除酒駕可能，初判係轉彎機車未禮讓直行車釀禍，但詳細事故肇因仍待鑑定單位進一步研判，因現場無路口監視器，警方將持續調閱周遭民間監視器，還原事故發生經過。

    第二分局長鍾承志呼籲，駕駛人行經路口務必減速慢行、遵守號誌規定，如欲轉彎應提前使用方向燈，並加強注意往來人車，禮讓直行車先行，才能確保自己及其他用路人的生命財產安全。

