大巨蛋IG官帳無藍勾勾 非官方帳號卻有且貼滿啦啦隊特寫

台北大巨蛋是台北市的地標之一。（記者董冠怡攝）

2025/09/20 14:56

〔記者董冠怡／台北報導〕台北大巨蛋是台北市的地標之一，有民眾發現官方Instagram帳號「@taipei_dome」尚未獲得藍勾勾驗證，反倒是另一個帳號名稱相似、上傳多張啦啦隊美照的「@taipeidome」頁面有藍勾勾標示，市議員曾獻瑩質疑，這種荒謬的狀況容易讓人混淆、誤導市民甚至成為詐騙破口；對此，遠雄巨蛋公司回應，已向Meta提出檢舉，目前審核中。

根據觀察兩個帳號，官方帳號「@taipei_dome」有1.3萬名粉絲，自介欄位提到「不只是世界頂級的標準室內棒球場，更是各項國際級藝文演出的殿堂」，附帶連結網址也導向大巨蛋的官方平台；「@taipeidome」則註有大巨蛋的地址「台北市信義區忠孝東路四段515號」，粉絲數達2.6萬名，比官方帳號還多。

曾獻瑩指出，大巨蛋為指標性公共建設，官方帳號沒有藍勾勾、非官方帳號卻有，而且非官方帳號貼文多為啦啦隊攝影特寫，與大巨蛋定位明顯不符，擔心造成品牌混淆、被不法人士利用引發安全疑慮，要求主管機關體育局立刻出面協助釐清真偽，向Meta提出澄清與更正，同時市府也應檢視其他重大公共建設的社群帳號狀況，建立監測及應變機制，切勿因平台管理漏洞，損害市民權益、城市形象。

體育局說，已通知遠雄巨蛋公司公關及行銷人員妥適處理，必要時向外界說明，確保大巨蛋官方訊息清楚可辨。遠雄巨蛋公司稱，已向Meta提出檢舉該帳號非官方帳號，並申請官方帳號的藍勾勾驗證，目前對方仍在進行審核作業，程序耗時較長，流程尚在進行中。

