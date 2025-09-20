找到了？彰化海邊男屍卡消波塊 疑離奇失蹤56天老翁

彰化線西海邊今天發現1具男性遺體卡在消波塊內，消防與海巡人員在現場處理。（圖由賴清美提供）

2025/09/20 14:24

〔記者湯世名／彰化報導〕找到了？彰化縣線西鄉74歲汪姓老翁今年7月27日騎單車出門後即告失蹤，消防局、警方與海巡署、民間救難團體搜救均無所獲；在其離奇失蹤長達56天農曆7月即將結束前夕，今天（20日）有民眾在線西海邊消波塊內發現1具男性遺體，家屬趕往指認，但由於遺體已面目全非，家屬也無法確定是否就是老翁，將驗DNA來確認。

老翁的妻子說，昨天她收到丈夫的信件時曾有預感可能會找到，沒想到今天就接獲通知，但從遺體外觀仍看不出來，「希望是又希望不是」，相當煎熬。

請繼續往下閱讀...

汪姓老翁7月27日騎單車出門後即未再返家，消防局、警方與海巡署、民間救難團體在彰濱工業區海域搜救，但僅在河堤邊尋獲腳踏車，但老翁本人卻離奇失蹤。原本家屬每年都會帶著老翁去吃父親節大餐，今年因老翁失蹤而取消，心情相當沉重，但也希望能有奇蹟出現，讓老翁能平安返家。

就在老翁失蹤長達56天之際，今天有1對夫妻到線西海邊撿拾貝殼，突然發現消波塊內有一隻腳，一開始還以為是假人，趨前查看發現是一具遺體時當場嚇破膽，立即向警方通報。縣議員賴清美也安慰夫妻說是做了一件好事，讓這具「大體」能夠回家，夫妻倆趕緊現場燒紙錢祭拜。

警方與消防單位趕往現場，男性遺體卡在消波塊內，老翁的家屬也在接獲通知後趕往現場指認，但由於遺體面目全非且全身浮腫，家屬難以辨識，無法確認是否就是失蹤長達56天的老翁，將以驗DNA方式來確認遺體身分，是否就是老翁。

老翁失蹤至今長達56天，當時在岸邊曾發現其腳踏車。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法