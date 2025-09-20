豐原祖孫2死！退休大學講師溺斃11個月大孫後墜樓亡 檢方不起訴

白妻（圖中）認屍時一度癱軟。（資料照）

〔記者許國楨／台中報導〕台中市豐原區7月間驚傳祖孫命案，震驚社會，75歲退休大學講師白姓男子，跟太太一起替兒子照顧剛出生11個月的孫子，疑因身心俱疲涉嫌溺斃孫子，但因他在案發後隨即墜樓身亡，依刑事訴訟法規定，台中地檢署近日已作出不起訴處分。

經查，白男自今年5月13日起，與妻子共同照顧剛滿11個月的孫子，白男雖曾向家屬透露「照顧孫子壓力很大、感到疲累」，但問題始終未能解決。到了7月3日上午9點半，白男疑因身心俱疲，竟獨自帶著孫子進入浴室，將嬰兒放入水盆中，導致口鼻被水堵住、最終窒息身亡。

行凶後，白男短短十多分鐘內，於上午9點47分從住家4樓頂樓墜下，倒臥血泊中，路過民眾嚇得立即報警，救護人員趕抵現場時，白男已無生命跡象。警方隨後進入屋內查看，赫然在浴室發現孫子溺斃。

這起悲劇讓白妻當場崩潰，她事發當天上午外出辦事，返家時竟看見丈夫倒臥家門口血泊，驚慌失措之際，才想起孫子仍在屋內，衝回家中一看，卻見孫子已無呼吸心跳，警方進一步勘查現場，找到白男留下的字條，寫著「對不起太太，先帶走孫子，以死謝罪」等語，讓人看了心酸。

檢方事後指揮解剖，確認小孫子死因為窒息溺斃，並認定白男涉有殺人犯行，而白男雖涉殺人罪嫌，但案發後身亡，依刑事訴訟法規定不起訴處分。

