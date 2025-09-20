網紅FioNa FiFi偕友東眼山健行 竟遇「GoPro裸男」要求合照

網紅FioNa FiFi與友人東眼山健行，竟遇僅帶GoPro裸男要求合照，她將影片po在YouTube上引發迴響。（摘自YouTuber網頁）

2025/09/20 14:24

〔記者謝武雄／桃園報導〕擁有12萬訂閱YouTuber網紅FioNa FiFi菲歐娜，日前在桃園市復興區的東眼山與女性友人健行時，距離登山口僅剩約1至2公里時，突然遇上一名全身裸體、僅配戴GoPro的男子主動靠近希望合照，菲歐娜當下錯愕，但仍冷靜微笑拒絕對方要求，隨後離去，為了確保安全，她還用手機前置鏡頭觀察男子是否跟隨，所幸走了半公里後該男子消失，兩人終於鬆了一口氣。

桃園市政府警察局大溪分局表示，截至目前為止尚未接獲相關報案或通報紀錄，據了解該男子曾於新北市及桃園部分山區、風景區出沒，警方已著手調閱監視器並持續訪查，後續將依法追究相關刑責並持續與林務單位、保七總隊等單位合作，規劃山區巡簽勤務，確保登山遊客安全。

事後，菲歐娜與一同健行的女性友人互相調侃這是人生第一次在現實生活中遇到亞洲人裸體，還幽默地說「他在所有可以選擇的穿著裡，最後只挑了GoPro」，這次東眼山健行，也因此成為她最難忘登山回憶。

影片曝光後，許多登山客紛紛留言都遇過該名男子，甚至警察來了還抓不到人，還說「那個垃圾在雙北到處橫行啊，土城天上山、樹林大棟山、三峽鳶山都有出沒啊」，也有網友提到「確實在大棟山遇過」、也有網友提到「她也遇到過裸男，而且是在人多的北市劍南山山徑」、「之前在大棟山405高地遇過一次，警察也沒作為」、「桃園虎頭山也遇到，看來是愛爬山的裸男」、「警察到象山找他，但撲空了。辛苦好幾位警察。」

桃園復興東眼山環境清幽，是許多登山客喜愛的健行場域。（警方提供）

