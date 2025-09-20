染髮兼按摩竟指侵女客人 理髮廳老闆遭判4年

陳姓理髮廳老闆替鄰居小美（化名）染髮時，被控指侵小美。士林地院審結判處陳男4年徒刑。示意圖。（資料照）

2025/09/20 13:57

〔記者林嘉東／台北報導〕新北市南港區某理髮廳陳姓老闆替鄰居小美（化名）染髮，被控趁等待沖洗期間，替小美按摩小腿、大腿等處時，把手指插入她下體，指侵得逞。士林地院審理時，陳否認犯行，不過小美拿出她遭指侵後，陳在LINE上向她道歉，還說要賠償30萬元等對話，法官認定陳確有指侵小美，依陳男犯強制性交罪判處4年徒刑。

判決指出，陳男在台北市南港區經營理髮廳，與小美是多年的老鄰居，小美也常到陳理髮店染髮附帶按摩；2年前晚上10時許，陳替她染髮後，在等待沖洗過程中，被控在幫小美按摩時，從小腿往上按摩至大腿根部時，把手指伸進她下體，她事後越想越不甘心，傳LINE給陳表示，為何要指侵她下體，陳回應「對不起」、「我錯了」、「原諒我一時的衝動，不要告訴家人，願意賠償30萬元」等對話。

法院審理時，陳男否認犯行，但法官認為，陳男事後在LINE面對小美質問「為何要指侵她」後認錯，並願意賠償小美30萬元，顯見陳男在犯後第一時間，顯已默認指侵小美。

法官審酌告僅為一己私慾，指侵小美，造成小美心理受創嚴重，雖一度允諾賠償小美，但迄今未賠償小美，對小美造成的痛苦置若罔聞，依陳犯強制性交罪判處4年徒刑。

