為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    染髮兼按摩竟指侵女客人 理髮廳老闆遭判4年

    陳姓理髮廳老闆替鄰居小美（化名）染髮時，被控指侵小美。士林地院審結判處陳男4年徒刑。示意圖。（資料照）

    陳姓理髮廳老闆替鄰居小美（化名）染髮時，被控指侵小美。士林地院審結判處陳男4年徒刑。示意圖。（資料照）

    2025/09/20 13:57

    〔記者林嘉東／台北報導〕新北市南港區某理髮廳陳姓老闆替鄰居小美（化名）染髮，被控趁等待沖洗期間，替小美按摩小腿、大腿等處時，把手指插入她下體，指侵得逞。士林地院審理時，陳否認犯行，不過小美拿出她遭指侵後，陳在LINE上向她道歉，還說要賠償30萬元等對話，法官認定陳確有指侵小美，依陳男犯強制性交罪判處4年徒刑。

    判決指出，陳男在台北市南港區經營理髮廳，與小美是多年的老鄰居，小美也常到陳理髮店染髮附帶按摩；2年前晚上10時許，陳替她染髮後，在等待沖洗過程中，被控在幫小美按摩時，從小腿往上按摩至大腿根部時，把手指伸進她下體，她事後越想越不甘心，傳LINE給陳表示，為何要指侵她下體，陳回應「對不起」、「我錯了」、「原諒我一時的衝動，不要告訴家人，願意賠償30萬元」等對話。

    法院審理時，陳男否認犯行，但法官認為，陳男事後在LINE面對小美質問「為何要指侵她」後認錯，並願意賠償小美30萬元，顯見陳男在犯後第一時間，顯已默認指侵小美。

    法官審酌告僅為一己私慾，指侵小美，造成小美心理受創嚴重，雖一度允諾賠償小美，但迄今未賠償小美，對小美造成的痛苦置若罔聞，依陳犯強制性交罪判處4年徒刑。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播