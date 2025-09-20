國小老師隨機尾隨偷拍 手機存大量「不明照片」

國小老師李竑陞接連在火車站與超商偷拍女子裙底，被判有期徒刑2年8月，示意圖。（資料照）

2025/09/20 14:17

〔記者王捷／台南報導〕國小老師李竑陞先後於新營火車站與台南安南區超商偷拍他人裙底，法院認定其行為構成拍攝少年性影像罪，一件既遂、一件未遂，合併應執行有期徒刑2年8月，而李老師並不是第一次這麼做，手機中還有大量的不明偷拍照。

本報曾報導，李竑陞為大學畢業後在高雄實習，2019年在學校時，疑似偷拍女教務主任上廁所，女主任事後得知有人在門外守候，但報案後因沒有具體事證不成立，事隔數年後，李老師又犯下偷判案，這次則是偷拍2名未成年女學生。

請繼續往下閱讀...

2023年11月間，李竑陞在新營火車站，見穿著短裙的女學生，便尾隨至驗票閘門口，先以身體接觸造成短暫碰撞後蹲下，掏出手機以下往上角度嘗試錄影裙底但未遂。

2024年1月間，李竑陞在安南區的超商，趁另一名女學生不注意，以彎腰半蹲方式將手機伸入裙底，成功錄得影像，女學生被告知被偷拍後報案，警方在接獲被害人報案後調閱監視器畫面，並以搜索票扣得李男使用之手機與外接儲存裝置，後者內含多則類似影像紀錄。李男在偵訊中坦承多起偷拍行為，檢方因此提起公訴。

法院在衡酌證據時認為，監視器畫面、扣得影像、被告供述與被害人陳述相互印證，證據足以認定其犯罪事實。李竑陞曾提出精神科門診紀錄，主張罹患焦慮症與自閉症相關症狀，並有接受心理治療的紀錄。

法院考量李老師病歷與治療情形，但同時認為他的行為是有意識的重複性偷拍，對被害人造成實質心理創傷，且手機內另有其他不明受害者的影像，足見其行為並非偶發，因此判處2年8個月徒刑。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法