愛情陷阱！七旬阿公砸2萬買遊戲點數 揭網戀詐騙真相

警方趕到超商勸阻陳翁購買遊戲點數。（警方提供）

2025/09/20 13:05

〔記者許國楨／台中報導〕台中一名七旬陳姓阿公，前天拿著現金要在超商一次購買2萬元的遊戲點數，這樣的舉動與其年紀、生活習慣完全不符，當下讓店員直覺「怪怪的」，立刻通知警方到場，經員警耐心詢問，才揭開阿公其實是陷入「網婆愛情陷阱」，差點讓辛苦積蓄流入詐騙集團口袋。

事情發生在前天上午，地點是西區篤行路的一家便利商店，當時72歲陳翁準備購買2萬元的MyCard遊戲點數，由於陳翁穿著樸素與年紀，卻搭配如此「潮」消費舉動，店員當場愣住了，長者怎麼可能需要這麼大量的遊戲點數？感覺處處不對勁，果斷報警。

第一分局民權派出所員警趕抵後發現，陳翁稍早已在北區另一間超商買下2萬元點數，這次是打算「加碼」再買，追問之下陳翁才吐露，自己在網路上認識一位自稱「姍姍」的女子，雙方互動頻繁、感情漸深，沒想到對方突然表示，若要「繼續交往」，必須購買高額遊戲點數「稽核身分」並「驗證誠意」。

陳翁雖覺得要求奇怪，但又怕失去這段感情，只能硬著頭皮照辦，所幸機警店員察覺異狀，立即通知警方前來勸阻，警方當場向陳翁分析詐團常見手法，並舉出多起類似案例，陳翁這才恍然大悟，直呼差點成為「愛情冤大頭」，警方也協助其將先前購買，尚未提供給對方的點數卡退貨，成功保住積蓄。

警方也協助其將先前購買，尚未提供給對方的點數卡退貨。（警方提供）

