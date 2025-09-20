為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　社會

    iPhone17開賣瘋搶 高雄通訊行粗心店員竟當回收丟掉

    高雄通訊行店員粗心誤丟市價4萬元iPhone17Pro，幸回收紙箱婦不貪。（民眾提供）

    2025/09/20 13:16

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄一間通訊行店員一時粗心，未檢查大紙箱，誤將一支目前超搶手的iPhone 17 Pro，市價4萬的全新手機遺落在紙箱，交給資源回收婦處理，待發現少了一支昂貴手機，誤以為遭小偷立刻報警。

    鼓山分局今（20）日指出，龍華派出所於昨日16時許，接獲轄內通訊行報案，稱首賣日新進貨的知名品牌手機不慎遺失，不知何時被偷？或遺落何處？

    員警調閱監視器發現原來是店員疏忽，誤將仍留有手機的大紙箱當成空箱，交給拾荒老婦帶走，導致手機一度下落不明。

    警方根據調閱監視器，掌握拾荒婦人影像，並火速前往轄內回收場打聽下落，經循線追查，員警趕抵婦人住處，獲知其可能前往回收場變賣物品，員警立即再度趕往尋找，最終順利攔下準備變賣回收物的婦人。

    警方第一時間積極調查，20分鐘內即尋回手機，避免店員因疏失而承擔高額賠償，疏失店員和店長也不斷向警方致謝。

    高雄通信行店員粗心誤丟市價4萬元iPhone17Pro。（民眾提供）

    熱門推播